Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Teknoloji Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Başçiftçi ile Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Emre Avuçlu tarafından 2 yıl süren çalışma sonucu "Gezgin Robot" adı verilen prototip hazırlandı.

Üzerindeki yazılım sayesinde kişileri yüz tanıma yardımıyla tespit eden robot, daha sonra bu verileri merkeze iletip veri tabanında eşleştiriyor.

Eşleşme halinde yetkililere ve ilgili yerlere bulduğu kişi hakkında bilgilendirme yapan robot, üzerinde konum tespiti için yer alan akıllı telefon ile kişinin bulunmasını sağlıyor.

Robotun dış dünyadan korunması için şok cihazı da tasarlayan akademisyenler ayrıca patent başvurusunda da bulundu.

Proje hakkında AA muhabirine açıklamada bulunan Avuçlu, kayıp veya kaçak kişilerin bulunmasının önemli bir sorun olduğunu söyledi.

Bu sorunun çözümüne katkı sağlamak amacıyla çalışma yaptıklarını belirten Avuçlu, proje kapsamında tasarladıkları robot ile kaybolan ve haklarında arama kararı olan insanları bulmayı amaçladıklarını ifade etti.

"Mesaj yoluyla bilgilendirme yapıyor"

Çalışmalarında başarılı sonuçlar elde ettiklerini vurgulayan Avuçlu, şöyle devam etti:

"Geliştirdiğimiz prototip robot sayesinde, herhangi bir nedenden dolayı hakkında arama bulunan veya kaybolan kişilerin daha kolay bulunmasını amaçladık. İlk etapta aranacak kişinin fotoğrafını sisteme kaydediyoruz. Robotumuz mobil haldeyken bulduğu herhangi birinin görüntüsünü geliştirdiğimiz ara yüze aktarıyor. Ara yüze aktarılan ile veri tabanındaki arasında eşleşme olursa robot otomatik olarak kısa mesaj yoluyla bilgilendirme yapıyor. Robotun üzerinde nerede olduğunu bulmak amacıyla akıllı telefon bulunuyor. Bu şekilde, kaybolan veya herhangi bir nedenle hakkında arama kararı bulunan kişiyi tespit etmiş oluyoruz."

"Drone"lara da uygulanabilir

Emre Avuçlu, robotun hem güneş enerjisi hem de üzerindeki batarya ile çalıştığını, gün ışığı olduğu sürece bataryanın sürekli şarj edilmesi ile daha fazla keşif yapma imkanının sağlandığını aktardı.

Robotu daha da geliştirmek üzere çalışmaların sürdüğüne dikkati çeken Avuçlu, şunları kaydetti:

"Yaptığımız prototipin patenti için başvurduk. Uygulamayı daha da geliştirerek güvenlik amaçlı kullanımını sağlayabiliriz. Gümrük müdürlükleri, alışveriş merkezleri ve MOBESE'lerde uygulanarak aranan kişilerin daha çabuk bulunması sağlanabilir. Tasarladığımız uygulama 'drone'lara da uygulanabilir. Robotun üzerindeki kamera dronelara yerleştirilerek daha geniş kapsamlı kullanılabilir. Bu sayede aranan kişiler daha kısa sürede bulunabilir."