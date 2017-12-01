Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin 2. büyük petrokimya üreticisi firma, Kocaeli'de 4 bin metrekare alan üzerine 3,5 milyon dolarlık yatırımla inşa ettiği Ar-Ge merkezini açtı.

Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde (TOSB) düzenlenen açılış programında konuşan Ravago Türkiye Finans'tan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Levent Peksu, Türkiye'de yaklaşık 20 yıldır faaliyette bulunduklarını söyledi.

Petrokimya alanında hammadde ürettiklerini ifade eden Peksu, ürettikleri ürünlerle dünya ve Türkiye'deki fabrikalara hammadde temin ettiklerini kaydetti.

Peksu, Türkiye'de plastik hammadde sektöründe 2'nci en büyük üretici olduklarını dile getirerek, "Dünyada da 50 farklı ülkede faaliyet gösteriyoruz. Hemen hemen bütün kıtalarda varız. Plastik hammadde sektöründe endüstriye hammadde sağlıyoruz. Bu tesisimiz yeni hayata geçiyor. Tesisimizin amacı, bize yeni ürünler geliştirmesi ve müşterilerimizin ihtiyaçlarını daha iyi karşılayabilmek." ifadesini kullandı.

Peksu, yaptıkları Ar-Ge çalışmalarıyla Türkiye'deki pazar payının artmasını hedeflediklerini belirterek, hem de çevre ülkeler, Avrupa, Uzakdoğu ve ABD olmak üzere ürettikleri ürünlerin ihracatını daha da geliştirmek istediklerini vurguladı.

"Gelecek yıl yaklaşık yüzde 18'lik bir büyüme öngörüyoruz"

Ar-Ge çalışmalarının, dünyadaki fabrikalar için hizmet üreteceğini anlatan Peksu, yaklaşık 30 mühendisin Ar-Ge faaliyeti yürüteceğini bildirdi.

Peksu, Türkiye'nin endüstriyel olarak üretim üssü olduğunu aktararak, şöyle devam etti:

"Ciddi anlamda da ihracat yapan bir ülkeyiz. Ülkemizdeki ihracatın artması, ihracatta katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesi ve ülkemizin cari açığını olumlu şekilde etkileyecek faaliyetler yürütüyor olacağız. Dolayısıyla ürettiğimiz yeni ürünler, Türkiye'deki diğer üretici firmalara hammadde olarak sağlanıyor olacak hem de bu ürünlerin direkt ihracatını da yapabiliyor olacağız."

Ar-Ge çalışmalarının sektör için öneminden bahseden Peksu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ravago Türkiye olarak, 2017'yi 1 milyar dolarlık ciroyla kapatıyor olacağız. Gelecek yıl yaklaşık yüzde 18'lik bir büyüme öngörüyoruz. Gelecek sene 1,2 milyar dolarlık bir ciroya ulaşacağız. Şu anda yatırımını tamamlamak üzere olduğumuz ve 38 milyon avroluk yatırım yaptığımız İzmir'deki fabrikamız devreye giriyor. Ar-Ge hizmetlerimizle beraber yeni kurulmuş fabrikalarımızla katma değeri daha yüksek, büyük hacimlerde üretim yapıyor olacağız."

Konuşmanın ardından Peksu, Ravago Petrokimya Ar-Ge Genel Müdürü Leonardo Bellomo ve diğer ilgililer Ar-Ge merkezini gezdi.