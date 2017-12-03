Apple, dün iOS 11.2 Beta 6 güncellemesinin ardından bugün herkes için iOS 11.2 güncellemesini indirime sundu. iOS 11.2 ile gelen yenilikler arasında sadece Amerika'da geçerli olan Apple Pay Cash özelliği, iPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone X için hızlı kablosuz şarj özelliği ve kamerada yapılan iyileştirmeler dikkat çekiyor.
iOS 11.2 ile gelen yenilikler
Apple Pay Cash (Yalnızca ABD)
Arkadaşlarınıza ve ailenize Mesajlar’da veya Siri'den isteyerek Apple Pay ile para gönderin ve onlardan para isteyin ve alın.
Başka iyileştirmeler ve düzeltmeler
iPhone 8’in, iPhone 8 Plus’ın ve iPhone X’un uyumlu üçüncü parti aksesuarlarla daha hızlı kablosuz şarj edilmesi desteğini ekler
iPhone X için üç yeni Live duvar kâğıdı sunar
Video kamerası kararlılığını iyileştirir
Aynı şovdaki bir sonraki bölümün otomatik olarak oynatılması için Podcast’lerde destek ekler
Veri türü olarak iniş disiplinli kar sporları mesafesi için HealthKit’te destek ekler
İndirme işlemi tamamlandıktan sonra bile Mail’in yeni ileti olup olmadığını denetliyor olarak görünmesine neden olabilen bir sorunu düzeltir
Exchange hesaplarından gelen silinmiş Mail bildirimlerinin yeniden görünmesine neden olabilen bir sorunu düzeltir.
Takvim’de kararlılığı iyileştirir
Ayarlar’da boş bir ekranın açılmasına neden olabilen bir sorunu çözer
Kilitli Ekran’dan kaydırarak Bugün Görünümü’ne veya Kamera’ya geçilmesine engel olabilen bir sorunu düzeltir
Müzik denetimlerinin Kilitli Ekran’da görüntülenmesine engel olabilen bir sorunu ele alır
Uygulama simgelerinin Ana Ekran’da hatalı şekilde düzenlenmesine neden olabilen bir sorunu düzeltir
iCloud saklama alanı aşıldığında kullanıcıların son fotoğrafları silmesine engel olabilen bir sorunu ele alır
iPhone’umu Bul uygulamasında bazen haritanın görüntülenmemesine neden olan bir sorunu ele alır
Mesajlar’da klavyenin en son mesajla üst üste binmesine neden olabilen bir sorun düzeltir
Hesap Makinesi’nde sayılar hızla tuşlandığında hatalı sonuçlara yol açabilen bir sorunu düzeltir
Klavyenin yavaş yanıt vermesine neden olabilen bir sorunu ele alır
İşitme engelliler ve işitme zorluğu olan kişiler için gerçek zamanlı metin (RTT) özellikli telefon araması desteği ekler
Mesajlar’da, Ayarlar’da, App Store’da ve Müzik’te VoiceOver kararlılığını iyileştirir
VoiceOver’ın gelen bildirimleri duyurmasına engel olan bir sorunu çözer
Yaklaşık 450 MB büyüklüğündeki iOS 11.2 güncellemesini; Ayalar>Genel>Yazılım Güncelleme bölümünden indirebilirsiniz.
iOS 11.2 güncellemesini alan modeller
iOS 11.2 güncellemesini; iPhone 5s, iPhone SE, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, 12.9 inç iPad Pro, 2. nesil 12.9 inç iPad Pro, 1. nesil 10.5 inç iPad Pro, 9.7 inç iPad Pro, iPad Air 2, iPad Air, iPad 5. nesil, iPad mini 4, iPad mini 3, iPad mini 2 ve iPod Touch 6. nesil modelleri alıyor.