Apple, dün iOS 11.2 Beta 6 güncellemesinin ardından bugün herkes için iOS 11.2 güncellemesini indirime sundu. iOS 11.2 ile gelen yenilikler arasında sadece Amerika'da geçerli olan Apple Pay Cash özelliği, iPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone X için hızlı kablosuz şarj özelliği ve kamerada yapılan iyileştirmeler dikkat çekiyor.

iOS 11.2 ile gelen yenilikler

Apple Pay Cash (Yalnızca ABD)

Arkadaşlarınıza ve ailenize Mesajlar’da veya Siri'den isteyerek Apple Pay ile para gönderin ve onlardan para isteyin ve alın.

Başka iyileştirmeler ve düzeltmeler

iPhone 8’in, iPhone 8 Plus’ın ve iPhone X’un uyumlu üçüncü parti aksesuarlarla daha hızlı kablosuz şarj edilmesi desteğini ekler

iPhone X için üç yeni Live duvar kâğıdı sunar

Video kamerası kararlılığını iyileştirir

Aynı şovdaki bir sonraki bölümün otomatik olarak oynatılması için Podcast’lerde destek ekler

Veri türü olarak iniş disiplinli kar sporları mesafesi için HealthKit’te destek ekler

İndirme işlemi tamamlandıktan sonra bile Mail’in yeni ileti olup olmadığını denetliyor olarak görünmesine neden olabilen bir sorunu düzeltir

Exchange hesaplarından gelen silinmiş Mail bildirimlerinin yeniden görünmesine neden olabilen bir sorunu düzeltir.

Takvim’de kararlılığı iyileştirir

Ayarlar’da boş bir ekranın açılmasına neden olabilen bir sorunu çözer

Kilitli Ekran’dan kaydırarak Bugün Görünümü’ne veya Kamera’ya geçilmesine engel olabilen bir sorunu düzeltir

Müzik denetimlerinin Kilitli Ekran’da görüntülenmesine engel olabilen bir sorunu ele alır

Uygulama simgelerinin Ana Ekran’da hatalı şekilde düzenlenmesine neden olabilen bir sorunu düzeltir

iCloud saklama alanı aşıldığında kullanıcıların son fotoğrafları silmesine engel olabilen bir sorunu ele alır

iPhone’umu Bul uygulamasında bazen haritanın görüntülenmemesine neden olan bir sorunu ele alır

Mesajlar’da klavyenin en son mesajla üst üste binmesine neden olabilen bir sorun düzeltir

Hesap Makinesi’nde sayılar hızla tuşlandığında hatalı sonuçlara yol açabilen bir sorunu düzeltir

Klavyenin yavaş yanıt vermesine neden olabilen bir sorunu ele alır

İşitme engelliler ve işitme zorluğu olan kişiler için gerçek zamanlı metin (RTT) özellikli telefon araması desteği ekler

Mesajlar’da, Ayarlar’da, App Store’da ve Müzik’te VoiceOver kararlılığını iyileştirir

VoiceOver’ın gelen bildirimleri duyurmasına engel olan bir sorunu çözer

Yaklaşık 450 MB büyüklüğündeki iOS 11.2 güncellemesini; Ayalar>Genel>Yazılım Güncelleme bölümünden indirebilirsiniz.

iOS 11.2 güncellemesini alan modeller

iOS 11.2 güncellemesini; iPhone 5s, iPhone SE, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, 12.9 inç iPad Pro, 2. nesil 12.9 inç iPad Pro, 1. nesil 10.5 inç iPad Pro, 9.7 inç iPad Pro, iPad Air 2, iPad Air, iPad 5. nesil, iPad mini 4, iPad mini 3, iPad mini 2 ve iPod Touch 6. nesil modelleri alıyor.