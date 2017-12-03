Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

iPad Pro ile tablet pazarında rakipsiz olduğunu bir kez daha kanıtlayan ve PC'lerin yerini tablet ile alacağını iddia eden Apple, bu yıl iPad 9.7 inç modeli ile karşımıza çıkmıştı. Air ve mini serisini sonlandırıp sadece iPad ve iPad Pro olarak iki farklı segmentte boy gösteren Apple, 9.7 inç iPad'in fiyatı ile dikkat çekmişti.

Bugün gelen iddialara göre; Apple, 2018 yılında 9.7 inç boyutunda yeni bir iPad modeli daha tanıtacak. iPad 9.7 inç modellinin satışa sunulması ile iPad mini'yi satıştan tamamen çekecek olan Apple, fiyatı bu sefer de uygun tutarak, orta-üst segment kullanıcıları hedef kitlesi yapacak.

Yeni iPad 9.7 inç modelinde Apple A10X yonga setinin ve 2 GB RAM'in yer alması bekleniyor. Ekranda P3 Gamut ve True Tone gibi teknolojiler, fiyatı uygun tutmak açısından maalesef ki yer almayabilir. Son olarak iPad 9.7 inç'in fiyatının 250 ila 300 dolar arasında olacağını belirtelim.