Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yapılan araştırma sonuçlarına göre, çalışanların üçte ikisi (yüzde 67) düzenli olarak, farkına varmadan gizli bilgiler de dahil olmak üzere, hassas verileri, işyeri dışında ifşa ediyor. Bir kafede etrafınızdakileri önemsemeden bilgisayarınızla çalışmanın bedeli çok ağır olabilir. Amerika’da yapılan araştırmaya göre veri kayıplarının yüzde 35’i insan bu tür hatalarından oluşuyor. İstenmeden yapılan ifşa, özellikle sağlık (yüzde 45) ve bankacılık (yüzde 31) sektörlerinde ön plana çıkıyor. Bu veri kaybının ekonomik değeri ise 5 milyar 400 milyon dolar.

Türkiye’de internet dolandırıcılığının maliyeti %47 arttı

Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’daki 600’e yakın üst düzey yöneticinin katılımıyla gerçekleştirilen Forrester araştırmasına göre, Türkiye’deki şirketlerin yaklaşık yüzde 60’ı, dolandırıcılık işlemlerinde son 12 ayda artış olduğunu belirtti. İnternet üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık maliyetinin de son 12 ayda yüzde 47 artışla yükseliş kaydettiği bu dönemde, Türkiye’de dolandırıcılıkla mücadelenin giderek zorlaştığı görülüyor.