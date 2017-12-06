Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Apple hakkındaki isabetli tahminleriyle tanınan KGI Securities analisti Ming-Chi Kuo, 2017 yılında 13-14 milyon aralığında olan AirPods talebinin 2018 yılında 26-28 milyon adet olacağını tahmin ediyor. Kuo, üretime hız verilmesiyle ürünün temin süresinin 1-3 gün aralığına düştüğüne dikkat çekerken, yıldan yıla talepte yüzde 100 artış olacağını düşünüyor. Malum ülkemizde 899 TL, dünyada 159 dolar fiyatla satılan ürün Aralık 2016 tarihinde çıktığında ciddi bir stok sorunu vardı.

Çin merkezli Luxshare’in kablosuz kulaklığın yeni montaj sorumlularından olduğu ve kapasitenin artışında etkili olduğu belirtiliyor. Hatta şirketin gelecek yıl ana montajcı haline gelmesi ile Inventec’i saf dışı bile bırakabileceği de tahminlerden.

Apple tarafından ürünün net satış rakamı maalesef açıklanmıyor. Bu ürün Apple TV, Apple Watch, Beats, iPod ve diğer aksesuarların yer aldığı Diğer Ürünler kategorisine dahil ediliyor. Son çeyrekte bu kategorinin şirkete getirisi 3.2 milyar dolar olarak açıklanmıştı.

AirPods için kablosuz şarj destekli bir kutunun da gelecek yılın başlarında geleceğini ve bu sayede AirPower şarj istasyonu ile şarj edilebileceğini de hatırlatalım.