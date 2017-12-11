Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Microsoft’un kısa sürede milyonlarca indirilen Microsoft Launcher uygulaması, yeni güncellemesiyle bir çok yeni ve güzel özelliğe kavuştu.

Yeni gelen özellikler şöyle;

Ana uygulama dock’u 5’den fazla uygulamayı destekleyecek.

Widget’lar tablo hücreleri arasında değiştirilebilecek.

Uygulamalar ve klasör adları için kullanılan yazı stilleri yeniden tasarlandı.

Sürükle bırak sırasında modifikasyon moduna geçiş sorunu düzeltildi.

Ayarlar yeniden tasarlandı.

Klasörlerin görünümü ve şekli değiştirildi.

Ana sayfada 12 sütun ve 12 sıraya kadar bir tablo düzeni oluşturulabilme özelliği eklendi.