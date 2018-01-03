Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer Temür İSTANBUL

General Mobile Yönetim Kurulu Başkanı Sebahattin Yaman 2017 yılında piyasadaki daralmaya rağmen adet bazında satışlarda herhangi bir düşüş yaşamadıklarını belirterek, 2018’de Türkiye’de en çok tercih edilen marka olmayı hedeflediklerini söyledi. Yaman, “2018 yılında akıllı telefon pazarında 2017’nin benzeri bir tablo öngörülüyor ve çok büyük bir artış yaşanması beklenmiyor. Sektörde çok büyük bir büyümenin yaşanmayacağı öngörülmekle birlikte General Mobile olarak 2018 yılı sonunda yüzde 30’luk bir büyüme hedefimiz var. Türkiye’nin akıllı telefon pazarında ilk 3 markasında biriyiz ve 2018’de en çok tercih edilen cep telefonu markası olmayı hedefliyoruz. 2017 sonu itibarıyla 31 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz ve ihracat yaptığımız bazı ülkelerde kısa sürede ilk 5 markadan biri olma başarısını gösterdik. 2018’de 45 ülkede General Mobile markalı ürünleri satmayı ve globaldeki etkinliğimizi artırmayı hedefliyoruz” dedi. 2018 yılında üç yeni ürünü piyasaya sürecekleri bilgisini veren Yaman “En güncel teknolojiyi ulaşılabilir fiyatlarla müşterilerimize sunma hedefimiz doğrultusunda bu 3 yeni ürünle sektörde fark oluşturacağımıza inanıyoruz. Bu yılın ilk ürününü ise ocak ayında piyasaya sunmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

300 TL İNDİRİM

General Mobile yeni yıl kampanyası ile 2 Ocak-14 Şubat tarihleri arasında tüm modellerinde 300 TL indirim uygulayacak. Kampanya kapsamında GM 5 899 TL’den 599 TL’ye, GM 6 1099 TL’den 799 TL’ye, GM 5 Plus ise 1.199 TL’den 899 TL’ye indirilen fiyatlarla müşterilerin beğenisine sunulacak.