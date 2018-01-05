Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Böylece global mobil sektörü, 2019 yılına kadar büyük ölçekli denemeler ve ticari açılımlar için 5G NR’nin geniş çapta geliştirilmesine hazır hâle geldi. Vodafone Group AR-GE Direktörü Luke Ibbetson “Atılan adımın önemli bir dönüm noktası. Bu ilk 5G sürümü ile, müşterilerimize hızlı ve son derece verimli mobil geniş bant hizmetleri sağlayarak, ‘Gigabit Toplumu’nun temellerini atacağız” dedi. Vodafone Türkiye Başkan Yardımcısı Mallik Rao da “5G çalışmalarına yoğunlaşarak, Türkiye’yi dünyayla aynı anda en yeni teknolojilerle buluşturmayı hedefliyoruz” diye konuştu.