Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zuma adlı bir uydu, açıklanmayan bir yörüngeye gönderildi. Florida’daki Cape Canaveral Hava Kuvvetleri Üssü’nden fırlatılan ve Zuma uydusunu taşıyan Falcon roketi başarılı bir şekilde geri dönüş yaptı.

Amerikalı girişimci Elon Musk'ın kurduğu Space X birçok kez uzaya uydu göndermişti. Daha önce yaptığı testler ve fırlatmalar konusunda oldukça şeffaf olan SpaceX'in, Amerikan hükümetiyle ortak misyonu Zuma ile ilgili bilgileri gizli tutması merak uyandırdı.

ZUMA, DÜNYA'YI MI KURTARACAK?

Uydu görevinin içeriğinin açıklanmaması komplo teorisyenlerini de harekete geçirdi. Zuma misyonuyla ilgili komplo teorilerinden biri bunun dünyaya çarpacak bir gezegeni engellemeye yönelik bir hamle olduğu şeklinde.

Buna göre Nibiru ya da Gezegen X diye bilinen gezegen Dünya çarpacak. SpaceX ve ABD hükümeti ise bunu durdurmaya çalışıyor.

NASA YALANLIYOR



Ancak söz konusu Nibiru adlı gezegenin varlığına dair iddialar Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi NASA tarafından yalanlanıyor. Nibiru gezegenine dair iddialar ise Sümer dönemine dayanıyor.