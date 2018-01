Türkiye Gazetesi

Ömer Temür

146 inçlik boyutundaki Samsung The Wall neredeyse duvarın tamamını kaplıyor. Samsung’un yeni televizyonunda kullanılan microLED teknolojisi, mikroskopik derecede yani yaklaşık olarak 100 mikrometre boyundaki LED’leri ifade ediyor. Her bir piksel bu mikroskopik LED’lerden oluşurken, her bir mikroskopik LED kendi ışığını yayabiliyor. Bunun sonucundaysa herhangi bir arka ışıklandırmaya gerek kalmadan çok daha derin siyahlar ve çok daha zengin renkler elde ediliyor. Samsung’un yeni nesil televizyonunun yılın ikinci yarısında piyasaya sürülmesi bekleniyor.