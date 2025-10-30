Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Sosyal medyada yeni dönem: Diploması olmayan influencer'lar paylaşım yapamayacak

Güncelleme:
Teknoloji Haberleri / Türkiye Gazetesi

Çin’de sosyal medya içerik üreticilerine yönelik yeni bir düzenleme yürürlüğe girdi. Yeni kararla birlikte, diplomasız olan ‘influencer’lar finans, sağlık ve hukuk alanlarında paylaşım yapamayacak. 

Çin, sosyal medyada içerik paylaşımı konusunda dikkat çeken kararlar aldı.

Ülkenin dijital denetim kurumu olan Cyberspace Administration of China (CAC), içerik üreticilerine yönelik kapsamlı bir yasa değişikliğini yürürlüğe soktu.

DİPLOMA YA DA UZMANLIK BELGESİ GEREKECEK

Yeni kurallara göre, sosyal medya platformlarında sağlık, finans, hukuk ve eğitim gibi kritik konularda paylaşım yapmak isteyen kullanıcıların uzmanlık belgesi ya da diploma sunması gerekecek. Diploması olmayan influencer’lar ise bu alanlarda içerik paylaşımı yapamayacak. Çin yönetimi bu kararın sosyal medyada artan yanlış bilgi ve dezenformasyonla mücadele amacıyla alındığını belirtti. 

Sosyal medyada yeni dönem: Diploması olmayan influencer'lar paylaşım yapamayacak - 1. Resim

SADECE KİŞİLER DEĞİL, PLATFORMLAR DA ZORUNLU OLACAK

Yeni sistem sadece içerik üreticilerini değil, sosyal medya platformlarını da kapsıyor. Çin hükümeti, artık Douyin (TikTok’un Çin versiyonu), Bilibili ve Weibo gibi platformlara yayıncıların kimlik ve uzmanlık doğrulamasını yapma zorunluluğu getirdiğini bildirdi. 

AŞIRI TÜKETİM DENETLENECEK

Yeni düzenleme kapsamında, lüks araçlar, pahalı hediyeler ve aşırı tüketim görüntüleri içeren videolar denetim altına alınacak. Ayrıca gizli reklam ve manipülatif yönlendirmeler tespit edilirse platform ve içerik üreticilerine yaptırım uygulanacak. Paylaşımlarda kaynak gösterilmesi zorunlu hale gelirken, yapay zeka kullanılan içerikler de izleyiciye bildirilmek zorunda olacak. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

