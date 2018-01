Türkiye Gazetesi

Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Araştırma Görevlisi ve Mekatronik Mühendisi Lütfi Mutlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, anne ve babaların fazla yorulmadan bebek bakımını gerçekleştirebilmeleri için üniversitenin teknokenti DEPARK bünyesinde iki bilgisayar mühendisi ve iki elektrik mühendisiyle birlikte "akıllı beşik" sistemi geliştirdiklerini anlattı.

Anne ve babanın yorulmadan bebek bakımını gerçekleştireceği sistem sayesinde ebeveynlerin, çocuklarının her ağladığında yanına gitmek zorunda kalmayacağını ifade eden Mutlu, beşiğinde yatan bebek ağladığında devreye önce akıllı beşiğin gireceğini, böylece hem bebeklerin hem de ebeveynlerinin daha rahat uyuyacağını aktardı.

Akıllı beşikte normal beşiklerden farklı olarak çeşitli sensörlerin olduğunu, bebek ağladığında, beşiğin algıladığı ses üzerine sallanmaya başladığını ifade eden Mutlu, şöyle konuştu:

"Eğer ağlama devam ederse masal okuyor, ninni söylüyor. Hala susmazsa anne ve babanın cep telefonuna bildirim gönderiyor. Bu sayede bebek her ağladığında anne babanın bebeğin yanına gitmesine gerek kalmıyor. Gece daha rahat uyuyorlar. Sistem mobil uygulama ile kontrol edilebiliyor. Sallama hızını ve süresini ayarlayabilir ya da bu modu tamamen kapatabilirsiniz. Otomatik sallama modunda sabaha kadar sallamıyor elbette, belirleyeceğiniz süre kadar salladıktan sonra duruyor. Tekrar ağlarsa yine sallanmaya başlıyor. Bebeğinize sevdiği ninnileri, masalları dinletebiliyorsunuz. Telefonunuzdaki ninnileri dinletebileceğiniz gibi taşınabilir bellek kullanabilir, internet üzerinden istediğiniz şarkıyı dinletebilirsiniz."

Sistem için mobil uygulamada tasarladıklarını belirten Mutlu, sistemi akıllı telefondan kumanda etmeyi sağlayan mobil uygulamada sensör değerlerinin görülebildiğini, kamera ile bebeğin telefondan izlenebildiğini söyledi.

Mutlu, sistemin beslenme, uyku, bez kontrol saatlerinde ebeveynleri uyardığı gibi belirli aralıklarda göndereceği bildirimlerle "Bebeğinizi arada sevin, her şeyi akıllı beşiğe bırakmayın" dediğini aktardı.

Her beşiğe uygun

Sistemin yazılımının 2 yıllarını aldığını kaydeden Mutlu, sistemin prototipini tamamladıklarını, seri üretim için hazır olduklarını söyledi.

Mutlu, sistemin her beşikte kullanılabilir olduğuna dikkati çekerek, "Akıllı beşiğin elektrik ve yazılım kısmının seri üretimini yapacağız. Mobilya firmaları ile üretim aşamasında bu sistemin uygulanması için görüşmelerimiz devam ediyor. Bizim geliştirdiğimiz sistemin mekanizması her beşiğe uygulanabilir, mevcut beşiklere de uygulanabilir. Basit bir monte ile her beşik akıllanabiliyor." ifadelerini kullandı.

Yerli yazılım kullanılan sistemin dünyadaki akıllı beşikler arasında en komplikesi olduğunu, diğer akıllı beşiklerde sadece birkaç işlevin bulunduğunu belirten Mutlu, "Patent ve faydalı model başvurularını yaptık. Eskiden akıllı telefonlar yoktu, şimdi herkesin cebine girdi. Sıra akıllı beşiklerde, her evde bir akıllı beşik olacağına inanıyoruz." dedi.

Mutlu, sistemi çeşitli fuarlarda tanıtacaklarını, internet üzerinden talep alacaklarını, buna göre seri üretim planını yapacaklarını sözlerine ekledi.