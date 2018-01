Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer Temür İSTANBUL

Bugüne kadar en çok satan VIA A1 modelini VIA A2 modeliyle bir üst seviyeye taşıyan Casper, büyük ekranlı VIA F2 modeliyle de kameraları dörtledi. 6.0 inç HD+ IPS 18:9 Extreme Vision Ekranı ile birlikte yüzde 15’e kadar daha fazla ekran alanı sağlayan VIA F2, gücünü 8 çekirdekli 2.5 GHz saat hızında çalışan MediaTek Helio P25 işlemcisinden alıyor. Ön tarafta 20 ve 8 MP, arka tarafta ise 13 ve 5 MP olarak toplamda dört kamera bulunan cihaz, 90 derecelik selfie açısını 120 dereceye kadar çıkarıyor. F1 modelindeki yer alan ve bulanık bir görüntü elde etmeyi sağlayan bokeh efekti de F2’de devam ettirilmiş. Kullanıcılar bokeh efekti ile fotoğraf içerisinde sadece ön tarafı değil arka planı da netleyebiliyor. Cihaz 4000 mAH bataryasıyla adeta powerbank’a dönüşürken ikinci bir telefonu şarj etmek mümkün oluyor. F2 ayrıca “Güç Yönetimi” mode ile yüzde 5 şarjla 25 saate kadar standby modunda kullanılabiliyor. 64 GB depolama alanı ve 256 GB SD kart desteği sunan cihaz 2.299 liradan satışa sunuluyor.

Casper’ın 5,7 inçlik modeli VIA A7’de ise 3 kamera yer alıyor. Kullanıcılar 20+8 megapiksel çift ön kamera ve 16 megapiksel arka kamerası ile aynı şekilde 120 derce açıyla selfie çekebiliyor. Altın ve bakırın karışımı platinum rengi satışa çıkan A1’in 1.699 lira fiyattan satışa sunuluyor. 2018 yılında özellikle üst düzey Premium VIA modellerine odaklanacaklarını belirten Casper CEO’su Charlotte Lamprecht “Bu yıl satış hedefimize ağırlıklı olarak orta üst kategorideki akıllı telefonlarla ulaşacağız. Akıllı telefonlarda bu yıl daha az ekran çerçevesi göreceğiz. Ayrıca kamera tarafında ciddi gelişmeler ve yeni özellikleri de 2018 yılında sıklıkla göreceğimizi söyleyebiliriz. Casper olarak VIA ailesinin kamera iletişimi bizim için çok önemli. Özellikle ön kameranın artık arka kameradan daha çok kullanılması ile birlikte bu alana daha fazla yoğunlaşacağız” dedi.

HTC UPLAY TÜRKİYE'DE

HTC, gelişmiş yapay zekâ özellikleriyle donatılan HTC U Play’i Türkiye’de satışa sundu. 5,2 inç, Full HD ekrana sahip HTC U Play’in 16 megapiksel kamerası Optik İmaj Sabitleyici (OIS) ile iki kat daha uzun pozlama süresi ve böylece daha az bozulma sağlıyor. 32 GB ROM ve 3 GB RAM özelliklerine sahip HTC U Play’in yeni selfie kamerası da, 16MP ile 4 kata kadar daha fazla ışık hassasiyetine sahip UltraPiksel arasında kolayca geçiş yapmaya imkân tanıyor.