Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mart ortasına kadar sürecek başvurular kariyer.net, vodafone.com.tr ve LinkedIn üzerinden yapılabilecek. Üniversite 4. sınıf öğrencileri ve en fazla bir yıl tam zamanlı iş tecrübesi bulunan yeni mezunların katılabildiği program kapsamında en az 40 genç yetenek daha Vodafone Türkiye’de tam zamanlı çalışma imkânına sahip olacak. Vodafone Discover Genç Yetenek Programı ile bugüne 300 genç yeteneği şirket bünyesine kazandırdıklarını belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Pınar Kalay “Bu programla bir yandan geleceği şekillendirirken, bir yandan da dijital dönüşümün liderleri olabilecek, çevik çalışma yöntemlerine sahip genç yetenekleri keşfediyoruz. Geleceğin heyecan verdiğine inanan ve bizimle aynı heyecanı paylaşan tüm genç mezunları, programımızın yeni dönemi için başvuruda bulunmaya davet ediyoruz” dedi.