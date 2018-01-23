Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

400’den fazla dergi ve 25 gazetenin yer aldığı Dergilik artık Türklerin yoğun olarak yaşadığı Avrupa ülkelerinde de indirilip takip edilebilecek. Çok sayıda yayının interaktif olarak okuyucuların beğenisine sunan Dergilik aynı zamanda okuma alışkanlıklarına da yön veriyor. Okuyucular Dergilik sayesinde ilgiyle takip ettikleri yayınların yanında çok fazla ilgi duymadıkları yayınlara da ulaşabilir hale geliyor ve farklı alanlarda özgün içerikleri keşfedebiliyor. Okur sayısı her geçen gün artan Dergilik’te günde ortalama 150 bin dergi ve 35 bin gazete indiriliyor.