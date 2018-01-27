Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kripto para madenciliği için kullanılan bilgisayarlarda bulunması gereken ekran kartı ve güç kaynağı gibi parçaların pahalı olması sebebiyle kaçakçıların bu parçaları yurda getirmeye çalıştığı tespit edildi. Gümrük muhafaza ekiplerince İstanbul Atatürk Havalimanı ve Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda geçtiğimiz ay üç farklı olayda ABD, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bulgaristan’dan ülkemize gelen yolcuların valizlerinde kripto para üretiminde kullanılan toplam 106 bin lira değerinde 17 adet ekran kartı ve 9 adet güç kaynağı ile çeşitli bilgisayar parçaları ele geçirildi.