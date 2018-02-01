Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Brand Finance tarafından hazırlanan ‘’Dünyanın En Değerli 500 Markası-Global 500 2018’’ çalışması sonuçlandı. Geçen yıl 106,4 milyar dolarlık marka değeriyle üçüncü sırada yer alan ve değerini bu yıl 150 milyar 811 milyon dolara yükselten Amazon, dünya devlerini sollayarak listenin ilk sırasında yer aldı. Geçen yılki sıralamada 107 milyar dolarlık marka değeriyle ikinci olan Apple, bu yıl da yerini korudu ve marka değerini yüzde 36,6 artırarak 146,3 milyar dolar seviyesine ulaştı. Apple’ı geçen yılın şampiyonu Google izledi. Şirket bu yıl değerini yaklaşık 12 milyar dolar artırarak yaklaşık 121 milyar dolara yükseltmesine karşın listede iki basamak gerileyerek üçüncü sırada yer aldı. Brand Finance Türkiye Direktörü Muhterem İlgüner, araştırmaya ilişkin yaptığı değerlendirmede, Türk markalarının yurt dışında organik büyümelerinin yanı sıra, değer artıracak fiziki olmayan unsurları da önemsemeleri tavsiyesinde bulundu.