Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere'deki Londra Kraliyet Akademisi araştırmacıları, laboratuvar ortamında yaptıkları deneyde lazer ışınlarıyla uyarılan yüksek enerjili elektronların hareketinin yavaşladığını gözlemledi.

"Radyasyon etkisi" adı verilen ve bugüne kadar yalnızca kara delik ve kuasarların yakınında gerçekleştiği tahmin edilen aşırı güçteki ışığın, atom altı parçacıklara etkisi ilk kez laboratuvar ortamında doğrulanmış oldu.

Araştırmacılar, deney için ışığın Güneş yüzeyindeki halinden bir katrilyon (bin trilyon) kat daha parlak bir lazer huzmesini, birkaç mikrometrelik (milimetrenin binde biri) bir noktaya toplanan elektron demetine, saniyenin yalnızca 40 katrilyonda biri süre boyunca odaklayarak yaşattıkları uç koşullarda elektron hareketini yavaşlatmayı başardı.

Söz konusu koşullarda elektronların aşırı enerjiyle yüklenmesi nedeniyle atalet noktasına yaklaştığı belirtildi.

"Deney çığır açıcı nitelikte"

Deneyin klasik fizik kurallarının ötesindeki kuantum etkilerinin araştırılması bakımından çığır açıcı nitelikte olduğu vurgulandı.

Bulguların klasik fizikte "Maxwell denklemleri" olarak bilinen elektromanyetik ve optik alanında nesneleri etkileyen geleneksel kuvvetleri tarif eden formüllerden çok, kuantum modellerinin öngördüğü ilkelerle daha uyumlu olduğu kaydedildi.

Araştırmanın sonuçları "Physical Review X" dergisinde yayımlandı.