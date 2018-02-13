Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Android One programı kapsamında geliştirilen ‘GM 8 Android One ‘Google Fotoğraflar’ uygulaması ile bulutta sınırsız depolama imkânı veriyor. ‘GM 8 Android One’ modelinin öne çıkan diğer bir özelliği ise G-Board klavye. Anlık çeviri özelliğine sahip klavye yazışmalarda 42 dilde anında çeviri yapıyor. Kullanıcılak GM 8’in 32 GB versiyonunu 999 TL, 64 GB versiyonunu 1099 TL fiyattan alabilecek. Ayrıca Türk Telekom ve Vodafone mağazalarında taksitli tekliflerle, Turkcell mağazalarında ise “3 taksit bizden” kampanyası ile satışa sunuluyor.

GM 8’in özellikleri

Ekran: 5,7 inç İncell IPS HD+ Gorilla Glass

İşlemci: Qualcomm MSM8940 Snapdragon 435, 64bit Qcta Core 1,4 GHz

İşletim Sistemi: Android 8.0 (Oreo)

Kamera: 13MP AF Dual Tone Flaşlı arka, 13MP FF flaşlı ön kamera.

Hafıza: 4GB RAM + 64 GB Dâhilî Hafıza (128 GB’a kadar Micro SD desteği) ve 3GB RAM + 32GB dâhilî hafıza (128 GB’a kadar Micro SD desteği).

Pil: 3.075mAh