Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Araştırmaya katılan sürücülerin hiçbiri kusuru kendisinde değil başkalarında görüyor. Araştırmanın en ilginç bölümü ise telefon ile konuşulmasını hiçbir sürücünün sorun olarak görmemesi. Hatta sürücülerin 4’te 1’i araç kullanırken kısa süreli olarak mobil telefona bakılabileceğini, 5’te 1’i sürüş esnasında e-postalarına cevap verdiğini, 6’da 1’i arkadaşlarını kırmamak için onlarla mesajlaşmaya devam ettiğini, 10’da 1’i ise sosyal medyaya göz attığını kabul ediyor. 18-35 yaş arasında direksiyondayken telefonla konuşma oranı ise 35 yaş üzeri gruba göre yüzde 80 daha fazla. Bu durumda kazaların kaçınılmaz olduğunu belirten AXA Sigorta Satış ve Pazarlama Başkanı Özer Şimşek “Telefon Kazasına Son adını verdiğimiz bilinçlendirme kampanyamızı başlatıyoruz. Müşterilerimizin sürüş davranışlarını telematik cihazı ile puanlayacağız’ dedi.