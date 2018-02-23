Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

26 Şubat - 1 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek etkinlikte 469 metrekarelik standıyla yerini alan Turkcell, yeni ürün ve hizmetlerini katılımcıların beğenisine sunacak. Teknoloji meraklısı ziyaretçiler Turkcell standında Lifebox, Yaani, BiP, fizy, Dergilik, TV+ gibi dijital ürünleri ve birçok yeniliği yerinde deneyimleyebilecek.