26 Şubat - 1 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek etkinlikte 469 metrekarelik standıyla yerini alan Turkcell, yeni ürün ve hizmetlerini katılımcıların beğenisine sunacak. Teknoloji meraklısı ziyaretçiler Turkcell standında Lifebox, Yaani, BiP, fizy, Dergilik, TV+ gibi dijital ürünleri ve birçok yeniliği yerinde deneyimleyebilecek.
Turkcell, GSMA Mobil Dünya Kongresi’ne damga vuracak
23.02.2018 - 09:13 | Son Güncelleme: 23.02.2018 - 09:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Mobil iletişim sektörüne yön veren GSMA-Mobil Dünya Kongresi İspanya’nın Barselona kentinde düzenleniyor.
Etiketler : turkcell,gsma mobil dünya kongresi,
545766 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/teknoloji/545766.aspx
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