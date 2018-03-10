Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Hasan Mandal, AA muhabirine "Bilim ve Teknoloji Haftası"na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bilim ve Teknoloji Haftası'nın, bu yıl da ülkenin farklı bölgelerinde pek çok paydaşa yönelik düzenlenecek etkinliklerle kutlanacağını bildiren Mandal, bilim ve teknolojideki güncel başlıklarda fen ve anadolu liseleri ile üniversitelerin yanı sıra, bilim ve sanat merkezleri ile sevgi evlerinde özel programlar düzenleneceğini aktardı.

Mandal, Bilim ve Teknoloji Haftası dolayısıyla TÜBİTAK'ın Gebze yerleşkesinde Marmara Araştırma Merkezi'nde düzenlenecek tanıtım programında, gençlere bilimsel çalışmalarla ilişkin bilgi verilirken, Antalya'daki TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi Bilim Toplum Merkezi'nde ise teleskopla gözlem, sunum ve söyleşi etkinlikleri düzenleneceğini kaydetti.

TÜBİTAK tarafından desteklenen Konya, Kocaeli, Kayseri ve Bursa bilim merkezlerinin de söz konusu haftaya yönelik özel etkinlikler düzenleyeceğini dile getiren Mandal, bu çerçevede merkezlerin söyleşi, atölye, gösteri, eğitim, sergilere ev sahipliği yapacağını anlattı.

Mandal, TÜBİTAK, paydaşları olan üniversiteler, teknoloji transfer ofisleri, teknoparklar, bilim merkezleriyle birlikte, bilimi toplumun her katmanına ulaştırmak ve bilimle uğraşmayı teşvik etmek amacıyla "Bilim ve Teknoloji Haftası Etkinlikleri Programı" hazırlıklarına başladıklarına işaret ederek, "Bu kapsamda her yıl 8-14 Mart arasında kutlanan Bilim ve Teknoloji Haftası'nda üniversiteler, teknoparklar, teknoloji transfer ofisleri, bilim merkezlerinin TÜBİTAK'a yapacakları faaliyet odaklı etkinlik başvuruları değerlendirmeye tabi tutulacak ve uygun bulunan etkinlikler için TÜBİTAK tarafından destek verilecek. Böylece söz konusu program sayesinde Bilim ve Teknoloji Haftası'nda birçok ortamda bilimi, bilimle uğraşmayı teşvik eden faaliyetlerin toplumun her kesimiyle buluşması sağlanacak." diye konuştu.

"Bitcoin, bilgiden daha çok dikkati çekiyor"

Söz konusu haftada özellikle çocuk ve gençlerden başlayarak, bilginin ne kadar değerli olduğunun toplumun her kesimine anlatılması gerektiğinin altını çizen Mandal, "Çocuklara, 'Bilgi çok değerli' dediğimizde belki çok zor anlıyorlar. 'Bilim' dediğiniz zaman belki bir kıvılcım haline geliyor ama hala tam değer görmüyor. Fakat Bitcoin, Blockchain (şifrelenmiş işlem takibi sağlayan dağıtım veri tabanı) dediğiniz zaman hemen ilgisi değişiyor. Esasında 'Ne var bu Bitcoin ve Blockchain'in arkasında?' diye baktığınızda, ne kadar çok bilgiye sahipseniz o kadar çok değer sahibi oluyorsunuz. Yani gelecekteki tüm süreçlerde başarılı olmanın, ülke olarak var olmanın en önemli faktörü, bilgiye önce sahip olmak." değerlendirmesinde bulundu.