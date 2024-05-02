WhatsApp, Mercedes-AMG Petronas F1 Takımı ortaklığıyla yeni bir yarış arabası emojisini tanıttı!

Meta'nın WhatsApp uygulaması standart yarış arabası emojisini yeni bir Mercedes-Benz F1 takımı versiyonuyla değiştirdi ve Empire State Binası'nda bir etkinlik düzenleyerek bunu gösterdi.

WhatsApp, ABD'deki hızlı büyümesini kutlamak için Empire State Binası'nı yeşile boyadı ve yeni bir yarış arabası emojisi yayınlayarak ABD'de hem günlük kullanıcı sayısında hem de WhatsApp üzerinden gönderilen mesajlarda çift haneli büyüme kaydettiğini duyurdu.

Kullanıcılar WhatsApp sohbetlerinde Mercedes'in gerçek hayatta kullandığı gibi siyah ve turkuaz açık tekerlekli bir araba olan yeni bir yarış arabası emojisini fark etmeye başladı.

WhatsApp Başkanı Will Cathcart ise şunları söyledi: "WhatsApp her geçen yıl ABD'de sağlam bir zemin kazanıyor çünkü insanlar platformlar arasında iletişim kurmak için özel ve güvenli bir yol istiyor. WhatsApp sadece dünyanın dört bir yanındaki arkadaşlarınızla değil, aynı zamanda ABD içinde de bir yarış hakkında sohbet etmenin en iyi yoludur ve bu büyümeyi Mercedes ve Empire State Binası ile birlikte kutlamaktan heyecan duyuyoruz."

Bu, uygulama ile Mercedes-AMG Petronas F1 Takımı arasında geçtiğimiz Kasım ayında ortaya çıkan ortaklığın ardından gerçekleştirilen en son yenilik oldu. Mercedes ayrıca sürücülerinin direksiyonlarındaki takım radyo düğmesini WhatsApp'ın yeşil logosunu içerecek şekilde değiştirdi; bu da bir yarış sırasında araç içi kamera gösterildiğinde WhatsApp için bir reklam uygulaması.

Takım Müdürü Toto Wolff ve Lewis Hamilton, Empire State Binası'ndaki etkinliğe katıldı ve burada gökdelenin cephesindeki bir ışık gösterisi düzenlenerek yeni emoji tanıtıldı.

Mercedes-AMG PETRONAS F1 Takımı CEO'su ve takım müdürü Toto Wolff şunları söyledi: "Son yıllarda hem sporumuz hem de WhatsApp Amerika Birleşik Devletleri'nde etkileyici bir büyüme yolculuğuna çıktı. Bu nedenle takım olarak resmi mesajlaşma ortağımız WhatsApp ile aramızdaki ortaklık doğal bir uyumdur. F1'de hayati önem taşıyan iletişimlerimizde sağladığı gizlilik ve güvenlik için WhatsApp'a her gün güveniyoruz."

Şu anda WhatsApp uygulaması üzerinden yeni emojiyi test edebilirsiniz.