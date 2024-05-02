Tesla'nın başı dertten kurtulmuyor: Elon Musk'ın sahibi olduğu elektrikli araç üreticisinin karşılaştığı sorunlar!

Elon Musk'ın sahibi olduğu elektrikli araç üreticisi Tesla, son zamanlarda bir dizi sorunla karşı karşıya. Bu sorunlar arasında Tesla yöneticilerinin ve işçilerinin işten çıkartılması, Elon Musk'ın şirketteki ağırlığını tekrar oluşturması ve gigacasting üretim tekniğiyle ilgili problemler yer alıyor.

Elon Musk, Tesla'nın şarj istasyonları için çalışan işçileri işten çıkardı. Bu ani karar, elektrikli araç (EV) üreticilerini endişelendirmeye başladı. Elon Musk’ın bu işten çıkarmaları yapmadan önce Tesla, şarj istasyonlarını rakip firma araçlarının kullanıma sundu. Bu karar ABD Başkanı Joe Biden tarafından memnuniyetle karşılanmıştı.

Musk’ın bu ani işten çıkarmaları, otomobil üreticileri ve Tesla tedarikçilerindeki yetkililerin geleceğe dair endişe yaşamalarına neden oldu. Musk daha sonra X'te otomobil üreticisinin Supercharger ağını "yeni konumlar için daha yavaş bir hızda ve %100 çalışma süresine ve mevcut konumların genişletilmesine daha fazla odaklanarak" genişletmeyi planladığını söylemişti.

GM ve Ford, yaptıkları açıklamalarda, sahip oldukları elektrikli araçların Tesla istasyonlarında şarj etmelerine olanak sağlayacak konektörlerle donatma planlarını değiştirmediklerini söyledi.

ABD’de bulunan şarj ağları güvenilirlik sorunlarıyla boğuşuyor ve Tesla'nın bilinirliğine veya şehrin en iyi lokasyonlarında elektrikli sarj istaysoynları bulunmuyor sahip değiller.

ELON MUSK, SUPERCHARGER YÖNETİCİLERİNİ KOVUYOR

Elon Musk, Teksas'taki Tesla yatırımcı brifinginde, 16 kişilik yönetim ekibinin şirketin teknolojisi ve büyüme planları hakkında ayrıntılı bir sunum yapmıştı. Yatırımcıların dünyanın en pahalı otomobil üreticisinin tek bir kişiden oluştuğu yönündeki endişelerine cevap olarak,Elon Musk "burada önemli bir ekibimiz var" dedi.

Şu anda brifing’de bulunan ekipten en az beş kişi ayrıldı. Ne Tesla, ne de Musk bu konu hakkında bir açıklama yapmadı. Reuters’e göre Elon Musk, üst yönetime gönderdiği son epostada, aralarında iki üst düzey yöneticinin de bulunduğu yüzlerce çalışanı daha işten çıkarma planlarını özetledi.

Musk'ın e-postasında 'Bu eylemlerin, personel sayısını azaltma ve maliyetleri düşürme çabalarımızı kesinlikle hızlandırmamız gerektiği mesajını vermesini umuyoruz' denildi.

Sosyal medya platformu X'te yayınlanan bir yazıda Musk, Tesla'nın "Supercharger ağını yeni lokasyonlarda daha yavaş bir hızda geliştirmeyi ve mevcut lokasyonların yüzde 100 kullanılabilirliğine ve genişletilmesine daha fazla odaklanmayı" planladığını söyledi.

ELON MUSK TESLA’YA GERİ DÖNDÜ

Tesla'nın geliri, kârı ve hisse fiyatı düşerken Musk, şirketteki hakimiyetini yeniden ortaya koydu. Bazı yatırımcılar için bu, yönetici kaybından daha önemli. Veri analitiği firması Escalent'in başkan yardımcısı KC Boyce yaptığı açıklamada , "Tesla'nın temelde bir yapay zeka şirketi olduğu yönündeki hikayeye inanıyorsanız, bu endişe kaynağı olmayabilir" dedi. "Tam otonom sürüş ve robotaksi vaadini yerine getirmek için işi doğru şekilde boyutlandırma ve kaynak sağlama fikrine uyuyor."dedi

Bazı analistler, Tesla’nın karşılaştığı zorluklar göz önüne alındığında yönetim ekibinin kritik öneme sahip olduğunu söyledi. Wedbush Securities analisti Dan Ives, "Tesla'nın yaşadığı sorunlar göz önüne alındığında, bu önemli zamanda Musk'ın arkasında güçlü bir ekibe sahip olmak önemli" dedi.

TESLA, YENİ NESİL 'GİGACASTİNG' ÜRETİM SÜRECİNDEN ÇEKİLİYOR

Tesla, otomobilin alt gövdesinin büyük bölümlerinin kalıp dökümü için binlerce tonluk sıkıştırma basıncına sahip devasa presler kullanan son teknoloji bir teknik olan gigacasting’i en çok kullanan firma konumunda. Günümüzde üretilen araçlarda alt gövde kısmında yüzlerce ayrı parçadan oluşuyorlar.

Geçen yıl Tesla yeni bir küçük araç platformu geliştirirken, alt gövdeyi tek parça halinde üretmeyi hedefledi. Bu uzun vadeli hedef, üretimi radikal bir şekilde basitleştirerek maliyetleri düşürmekten ibaretti. Ancak Tesla daha sonra bu üretim tekniğini durdurdu ve araç alt gövdelerini üç parça halinde üretmeye yönelik tekniği uygulamayı tercih etti.

Potansiyel üretim atılımını erteleme kararı, Tesla'nın düşen satışlara ve kar marjlarına uyum sağlamak için kısa vadeli harcamaları azaltmanın, küresel olarak elektrikli araç talebinin yumuşamasının ve Çinli elektrikli araç üreticisi BYD’nin elektrikli araç fiyatlarını düşürerek oluşturduğu rekabet Tesla’nın üretim maliyetlerini düşürmesinin ana nedenlerinden biri olarak görülüyor.

Bu tür hamleler aynı zamanda temel bir strateji değişikliğini de yansıtıyor. Tesla artık birçok yatırımcının güvendiği elektrikli araç satış hacmindeki büyük büyümeyi artırmaktansa sürücüsüz araçlar geliştirmeye odaklanmayı daha mantıklı görüyor.