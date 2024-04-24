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Tesla Optimus insansı robot 2025’te satışa çıkacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Tesla Optimus insansı robot 2025’te satışa çıkacak

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Tesla'nın laboratuvar koşullarında geliştirdiği ve önceki versiyonlarına göre önemli gelişmeler içeren Optimus Gen 2'ye dayanıyor. Elon Musk, Optimus'un Tesla için stratejik bir öneme sahip olduğunu ve şirketin gelirlerini artırabileceğini belirtiyor. Konu ile ilgili merak edilen ayrıntılar şöyle...

Elon Musk, Tesla Optimus'un şimdilik laboratuvar koşullarında geliştirildiğini ancak gelecek yıl piyasaya hazır olabileceğini açıkladı. Bu açıklama, Tesla'nın insansı robotlar konusundaki çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini gösteriyor. Aralık ayında tanıtılan Optimus Gen 2, önceki versiyonlarına göre büyük değişimler ve gelişmeler içeriyor ve şirketin gelecek hedeflerini belirlemede önemli bir rol oynuyor.

Tesla Optimus insansı robot 2025’te satışa çıkacak - 1. Resim

TESLA İNSANSI ROBOT SATIŞA ÇIKTI MI?

Tesla'nın insansı robotu Optimus, 2025 yılında satışa sunulacak.  Elon Musk, Optimus'un gelecekte Tesla için ana gelir kaynaklarından biri olabileceğini ve 10 ila 20 milyar dolarlık bir pazar hacmine ulaşabileceğini belirtti. Bu nedenle Optimus'un, Tesla için stratejik bir öneme sahip olduğu açıkça ifade ediliyor. Ancak, Musk'ın bu tür tahminleri gerçekleşme ihtimali yüksek olsa da, daha önce verdiği bazı tarihlerin tutmadığı da göz önünde bulundurulmalıdır. Örneğin, 2019 yılında Tesla'nın otonom araba ağı olan "robotaksi"yi 2020'ye kadar işleteceğini söylemişti, ancak bu hedef gerçekleşmedi.

Tesla Optimus insansı robot 2025’te satışa çıkacak - 2. Resim

Optimus'un satışa sunulmasıyla birlikte, öncelikle fabrikalarda görev alması planlanıyor. Ancak ilerleyen zamanlarda tüketicilere de sunulabileceği belirtiliyor. Tesla'nın Optimus'u seri olarak üretebilecek yeteneklere sahip olduğu vurgulanıyor. Ancak, rakiplerinin de güçlü olduğu unutulmamalıdır. Özellikle Boston Dynamics'in Atlas robotu gibi gelişmiş insansı robotları da sektörde rekabeti artırıyor.

Tesla'nın Optimus'uyla birlikte, insansı robotlar konusunda endüstride önemli bir dönüşüm yaşanabilir. Ancak, bu teknolojinin yaygınlaşması ve tüketiciye ulaşması için bazı zorluklarla karşılaşılabilir. Tesla'nın Optimus'uyla birlikte, bu alanda yapılacak ilerlemelerin, endüstriyel ve tüketici alanında büyük bir etkiye sahip olması bekleniyor.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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