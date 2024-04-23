Tesla Model Y Türkiye'de satışa çıktı! 1 milyon 791 bin 451 lira başlangıç fiyatı ve 50 bin TL kapora ile alınacak

Tesla Model Y Türkiye'de satışa çıktı! 1 milyon 791 bin 451 lira başlangıç fiyatı ve 50 bin TL kapora ile alınacak

ABD merkezli elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Almanya'daki fabrikasında 400 işçiyi çıkarmayı planladığını duyurdu.

Dünyanın en zengin iş adamlarının arasında yer alan Elon Musk'ın sahibi olduğu elektrikli otomobil devi Tesla'dan işten çıkarma kararı geldi.

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TESLA 400 KİŞİYİ ÇIKARACAK

Tesla'dan yapılan açıklamaya göre, Almanya'nın başkenti Berlin yakınlarındaki Grünheide'de bulunan giga fabrikasındaki çalışanlardan 400 işten çıkarılacak.

Yapılan açıklamada, bunun zorunlu işten çıkarma yerine gönüllü bir programla yapılmasının amaçlandığı aktarıldı. Gönüllü işten çıkarmalar için Almanya'daki giga fabrikasının iş konseyi ile görüşmeler yapıldığı bilgisi de açıklamada yer aldı.

12 BİNDEN FAZLA KİŞİ ÇALIŞIYOR

Tesla'nın Gruenheide tesisinde 12 binden fazla kişi çalışıyor. Geçen hafta da fabrikanın yaklaşık 300 geçici işçisiyle yollarını ayıracağı açıklanmıştı.

Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla, bu ay küresel iş gücünde yaklaşık yüzde 10 azaltma yapacağını duyurmuştu. Tesla'nın satışları ilk çeyrekte 2020'den bu yana ilk kez düşmüştü.