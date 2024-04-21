Tesla, 4bin Cybertruck otomobilini geri çağırıyor!

Tesla Model Y Türkiye'de satışa çıktı! 1 milyon 791 bin 451 lira başlangıç fiyatı ve 50 bin TL kapora ile alınacak

Tesla Model Y Türkiye'de satışa çıktı! 1 milyon 791 bin 451 lira başlangıç fiyatı ve 50 bin TL kapora ile alınacak

Tesla’dan “Ucuz model” hamlesi! 50 bin TL kapora ile sipariş

Tesla’dan “Ucuz model” hamlesi! 50 bin TL kapora ile sipariş

Cybertuck sahiplerinin gaz pedallarının takılı kaldığını söylemesi üzerine Tesla, pedal pedini güvenli bir şekilde yerinde tutan bir parçayı takmak için 4 bin aracını geri çağırdı.

Tesla, viral olan bir videoda gaz pedalındaki pedin nasıl kayarak iç döşemeye sıkışabildiğini ve pedalın "yüzde 100 aşağı, tam gaz" basılı kaldığını gösterdikten sonra teslimatları geçici olarak durdurdu ve her bir Cybertruck otomobilini geri çağırdı.

Kaliforniya'da bir Tesla etkinliğinde çekilen bir video Tesla'nın gaz problemini nasıl çözdüğünü bizlere anlatıyor:

The Verge'nin haberine göre Long Beach'teki "Cyber Takeover" etkinliğinde çekilen video, pedalın üzerindeyken Tesla'nın çalışanı pedalda bir delik açıyor ve pedal pedini sabitlemek için bir parça takıyor. Böylece üretim sırasında "onaylanmamış değişiklik" nedeniyle pedalı amaçlanandan daha sabit hale getirerek yerinden çıkarmıyor.

Tesla tarafından yayınlanan Servis Bülteni, işlemin çalışma başlamadan önce "alüminyum gaz pedalı pedinin alt kısmı ile pedal desteğinin alt kısmı arasındaki mesafenin" ölçülmesi de dahil olmak üzere birkaç gerekli işlemden geçtiğini ortaya koyuyor.

Servis çalışanları, pedalın üst kısmı, pedalın alt kısmından 5nm veya daha fazla uzaktaysa tüm pedal gurubunu değiştirmeleri gerekiyor.

Her şey tamamlandıktan sonra, yapılan işi bir ayna ile kontrol etmeleri ve müşterilerin 99.000$'dan fazla olan ve güvenilmez bir gaz pedalı ile gelen Cybertruck otomobillerinde işlemin bıraktığı kalıntıları temizlemeleri gerekiyor.