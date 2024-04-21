Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > T-Otomobil > Tesla, 4bin Cybertruck otomobilini geri çağırıyor!

Tesla, 4bin Cybertruck otomobilini geri çağırıyor!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Tesla, 4bin Cybertruck otomobilini geri çağırıyor!

T-Otomobil Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İlgili Haberler

Cybertuck sahiplerinin gaz pedallarının takılı kaldığını söylemesi üzerine Tesla, pedal pedini güvenli bir şekilde yerinde tutan bir parçayı takmak için 4 bin aracını geri çağırdı.

Tesla, viral olan bir videoda gaz pedalındaki pedin nasıl kayarak iç döşemeye sıkışabildiğini ve pedalın "yüzde 100 aşağı, tam gaz" basılı kaldığını gösterdikten sonra teslimatları geçici olarak durdurdu ve her bir Cybertruck otomobilini geri çağırdı. 

Kaliforniya'da bir Tesla etkinliğinde çekilen bir video Tesla'nın gaz problemini nasıl çözdüğünü bizlere anlatıyor:

The Verge'nin haberine göre Long Beach'teki "Cyber Takeover" etkinliğinde çekilen video, pedalın üzerindeyken Tesla'nın çalışanı pedalda bir delik açıyor ve pedal pedini sabitlemek için bir parça takıyor. Böylece üretim sırasında "onaylanmamış değişiklik" nedeniyle pedalı amaçlanandan daha sabit hale getirerek yerinden çıkarmıyor.

Tesla, 4bin Cybertruck otomobilini geri çağırıyor! - 1. Resim

 Tesla tarafından yayınlanan Servis Bülteni, işlemin çalışma başlamadan önce "alüminyum gaz pedalı pedinin alt kısmı ile pedal desteğinin alt kısmı arasındaki mesafenin" ölçülmesi de dahil olmak üzere birkaç gerekli işlemden geçtiğini ortaya koyuyor.

Servis çalışanları, pedalın üst kısmı, pedalın alt kısmından 5nm veya daha fazla uzaktaysa tüm pedal gurubunu değiştirmeleri gerekiyor.

İlgili Haberler

Her şey tamamlandıktan sonra, yapılan işi bir ayna ile kontrol etmeleri ve müşterilerin 99.000$'dan fazla olan ve güvenilmez bir gaz pedalı ile gelen Cybertruck otomobillerinde işlemin bıraktığı kalıntıları temizlemeleri gerekiyor. 

Düzenleyen:  - T-Otomobil
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Japon donanmasına ait 2 helikopter düştü: Bir kişi ölü bulundu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Park halindeki araca “Robotla Şarj” desteği - T-OtomobilPark halindeki araca “Robotla Şarj” desteğiSıfırda kampanyalar azaldı, 2’nci el hareketlendi - T-OtomobilSıfırda kampanyalar azaldı, 2’nci el hareketlendiTesla’dan “Ucuz model” hamlesi! 50 bin TL kapora ile sipariş - T-OtomobilTesla’dan “Ucuz model” hamlesi! 50 bin TL kapora ile siparişTOGG’da yeni hedef ihracat pazarları: İkinci SUV modeli T8X ismini alacak - T-Otomobilİkinci SUV modeli T8X ismini alacakYeni Renault Kangoo elektrikle geldi! - T-OtomobilRenault Kangoo'nun elektrikli modeli Türkiye'ye geliyor!Yenilenen Mercedes-Benz EQA ve EQB Türkiye'de satışa sunuldu! - T-OtomobilYenilenen görünümü ile EQA ve EQB Türkiye'de!
Sonraki Haber Yükleniyor...