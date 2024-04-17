Piyasalarda sert düşen Tesla'dan dev Hindistan atağı!

Son dönemde piyasa değerindeki sert düşüşler ve işten çıkarma planlarıyla gündeme gelen Tesla'nın Hindistan'da 2-3 milyar dolarlık yatırıma hazırlandığı belirtildi.

Elon Musk, gelecek hafta Yeni Delhi'ye yapacağı ziyaret sırasında Hindistan'da 2 ila 3 milyar dolar değerinde bir fabrika inşa etme planını duyuracak. Reuters'ın haberine göre, Musk, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile gelecek Pazartesi bir araya gelecek.

Musk, dünyanın üçüncü büyük otomobil pazarı olan Hindistan'a girmeyi planladıkları elektrikli araç sektörünün henüz emekleme aşamasında olduğunu belirtecek.

Şu anda, Hindistan'da elektrikli araç pazarı küçük ancak büyümekte; yerel üretici Tata Motors'un kontrolünde bulunuyor. 2023'te Hindistan'da satılan otomobillerin sadece yüzde 2'si elektrikli araçlardan oluşuyor. Ancak hükümet, 2030'dan itibaren yeni satılan otomobillerin yüzde 30'unun elektrikli araç olmasını hedefliyor.