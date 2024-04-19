Tesla Model Y Türkiye'de satışa çıktı! 1 milyon 791 bin 451 lira başlangıç fiyatı ve 50 bin TL kapora ile alınacak

Tesla’dan “Ucuz model” hamlesi! 50 bin TL kapora ile sipariş

Tesla’dan “Ucuz model” hamlesi! 50 bin TL kapora ile sipariş

Tesla Model Y çıktı mı, sorusu cevap buldu. Tesla Model Y Türkiye'de satışa çıkarıldı. Fiyatı ise merak konusu oldu. Tesla'dan Türkiye'ye özel hamle geldi. Peki, Tesla, Model Y'nin arkadan çekişli versiyonu ne kadar? Model Y Türkiye satış fiyatı nedir? Tesla Model Y ÖTV indiriminden yararlanıyor mu? Ayrıntılar haberimizde...

Tesla'nın merakla beklenen uygun fiyatlı seçeneği Model Y hakkında detaylar arama motorlarında sorgulanıyor. Tesla, Türkiye özelinde önemli bir adım attı ve Model Y büyük indirimle satışa çıktı. Peki, Tesla Model Y kaç TL? En ucuz Tesla hangisi? Tesla Model Y ne kadar? İşte Tesla Fiyat Listesi Nisan 2024...

TESLA MODEL Y TÜRKİYE'DE SATIŞA ÇIKTI

Tesla’nın Model Y aracı, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indirimlerinden yararlanacak şekilde Türkiye’de ön satışa çıktı.

Tesla, tek motorlu Model Y SR RWD'yi Türkiye'ye özel olarak satışa çıkarttı.

Model Y 1 milyon 791 bin 451 lira başlangıç fiyatıyla ve 50 bin TL kapora ile sipariş edilecek.

Teslimatlar ise Haziran ve Temmuz aylarında başlayacak.

TESLA MODEL Y ÖZELLİKLERİ

Model Y’nin arkadan çekişli versiyonu, 455 kilometre menzile sahip ve 0-100 km hızlanmasını 7.5 saniyede bitiriyor. Araç maksimum 217 km/s hıza ulaşıyor. Özellikleri ise şöyle;

Arkadan itiş

160 kW güç

455 km menzil

60 kwH batarya kapasitesi

0-100 7,5 saniye

217 km son hız

Model Y, 2022’de 5 yıldızlı Euro NCAP güvenlik derecelendirmesi ödülünü kazanarak küçük arazi aracı kategorisinde sınıfının en iyisi ödülünün de sahibi oldu.