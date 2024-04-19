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Tesla Model Y Türkiye'de satışa çıktı! 1 milyon 791 bin 451 lira başlangıç fiyatı ve 50 bin TL kapora ile alınacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Tesla Model Y Türkiye&#039;de satışa çıktı! 1 milyon 791 bin 451 lira başlangıç fiyatı ve 50 bin TL kapora ile alınacak

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

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TESLA MODEL Y TÜRKİYE'DE SATIŞA ÇIKTI

Tesla’nın Model Y aracı, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indirimlerinden yararlanacak şekilde Türkiye’de ön satışa çıktı.

Tesla, tek motorlu Model Y SR RWD'yi Türkiye'ye özel olarak satışa çıkarttı.

Model Y 1 milyon 791 bin 451 lira başlangıç fiyatıyla ve 50 bin TL kapora ile sipariş edilecek.

Teslimatlar ise Haziran ve Temmuz aylarında başlayacak.

TESLA MODEL Y ÖZELLİKLERİ

Model Y’nin arkadan çekişli versiyonu, 455 kilometre menzile sahip ve 0-100 km hızlanmasını 7.5 saniyede bitiriyor. Araç maksimum 217 km/s hıza ulaşıyor. Özellikleri ise şöyle;

Arkadan itiş

160 kW güç

455 km menzil

60 kwH batarya kapasitesi

0-100 7,5 saniye

217 km son hız

Model Y, 2022’de 5 yıldızlı Euro NCAP güvenlik derecelendirmesi ödülünü kazanarak küçük arazi aracı kategorisinde sınıfının en iyisi ödülünün de sahibi oldu.

Tesla Model Y Türkiye'de satışa çıktı! 1 milyon 791 bin 451 lira başlangıç fiyatı ve 50 bin TL kapora ile alınacak - 1. Resim

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Kaynak: Türkiye Gazetesi
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