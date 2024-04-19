Tesla Model Y Türkiye'de satışa çıktı! 1 milyon 791 bin 451 lira başlangıç fiyatı ve 50 bin TL kapora ile alınacak
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Tesla Model Y çıktı mı, sorusu cevap buldu. Tesla Model Y Türkiye'de satışa çıkarıldı. Fiyatı ise merak konusu oldu. Tesla'dan Türkiye'ye özel hamle geldi. Peki, Tesla, Model Y'nin arkadan çekişli versiyonu ne kadar? Model Y Türkiye satış fiyatı nedir? Tesla Model Y ÖTV indiriminden yararlanıyor mu? Ayrıntılar haberimizde...
Tesla'nın merakla beklenen uygun fiyatlı seçeneği Model Y hakkında detaylar arama motorlarında sorgulanıyor. Tesla, Türkiye özelinde önemli bir adım attı ve Model Y büyük indirimle satışa çıktı. Peki, Tesla Model Y kaç TL? En ucuz Tesla hangisi? Tesla Model Y ne kadar? İşte Tesla Fiyat Listesi Nisan 2024...
TESLA MODEL Y TÜRKİYE'DE SATIŞA ÇIKTI
Tesla’nın Model Y aracı, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indirimlerinden yararlanacak şekilde Türkiye’de ön satışa çıktı.
Tesla, tek motorlu Model Y SR RWD'yi Türkiye'ye özel olarak satışa çıkarttı.
Model Y 1 milyon 791 bin 451 lira başlangıç fiyatıyla ve 50 bin TL kapora ile sipariş edilecek.
Teslimatlar ise Haziran ve Temmuz aylarında başlayacak.
TESLA MODEL Y ÖZELLİKLERİ
Model Y’nin arkadan çekişli versiyonu, 455 kilometre menzile sahip ve 0-100 km hızlanmasını 7.5 saniyede bitiriyor. Araç maksimum 217 km/s hıza ulaşıyor. Özellikleri ise şöyle;
Arkadan itiş
160 kW güç
455 km menzil
60 kwH batarya kapasitesi
0-100 7,5 saniye
217 km son hız
Model Y, 2022’de 5 yıldızlı Euro NCAP güvenlik derecelendirmesi ödülünü kazanarak küçük arazi aracı kategorisinde sınıfının en iyisi ödülünün de sahibi oldu.
Kaynak: Türkiye Gazetesi