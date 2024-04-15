İsviçre basını Togg'a övgü yağdırdı! "Türk'ün Tesla'sı"

Türkiye'nin yerli ve özgün imkanlarla geliştirdiği Togg'a dünya basınında övgü yağmaya devam ediyor. Son olarak İsviçre'nin ulusal çaptaki tek gazetesi Blick, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şahsi gayretlerine atıfta bulunduğu haberinde, Togg için "Türk Tesla'sı" benzetmesinde bulundu.

Türkiye, son yıllarda yerli ve özgün olarak geliştirdiği dev projelerle dünyada adından sıkça söz ettirmeyi sürdürüyor. Avrupa basınında sıkça haberleri yapılan Togg'a yönelik son değerlendirme, İsviçre merkezli ulusal yayın organı Blick gazetesinden geldi.

"TÜRK PRESTİJ OBJESİ"

Blick'te Wolfgang Gomoll imzasıyla yayımlanan haberde, yapılan test sürüşünün ardından Togg'un akıllı cihazı T10X'in bir Türk prestij objesine dönüştüğü belirtildi. Haberde, "Elektrikli araç, yapay zekanın radyo çalma listeleri oluşturabildiği dijital ekosistemiyle etkileyici. Ancak test sürüşümüzün de gösterdiği gibi sürüş ve şarj performansı da etkileyici." ifadeleri kullanıldı.

"TÜRK TESLA'SI" DENİLDİ

Togg'un 2018'de kurulduğu hatırlatılan haberde, pandemi sürecini zarar görmeden atlattığı ve Türkiye'nin bu markayı geliştirmek için büyük yatırımlar yaptığı belirtildi. Haberde, "Türk Tesla'sı" benzetmesi yapılan Togg'a övgüde bulunuldu.

ERDOĞAN VURGUSU DİKKAT ÇEKTİ

Togg'a, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kişisel olarak verdiği desteğe işaret edilen haberde, Togg Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş'ın ise deneyimli bir yönetici olduğu aktarıldı. T10X'in kokpitinde geniş bir ekran olduğu belirtilen haberde, bu aracın bir uygulama mağazası da içeren kendi işletim sisteminin geliştirildiği kaydedildi.

468 KİLOMETRE MENZİLE ULAŞABİLİYOR

Togg'un yolcu bölümünü "ikinci bir oturma odası" olarak tanımladığına yer verilen haberde, bilgi sisteminin buna göre tasarlandığı belirtildi. Sürüş özellikleri bakımından da yeterli olduğu belirtilen Togg'un, 468 kilometreye kadar menzil sağlayabildiği vurgulandı.

İSVİÇRE TOGG'A HAZIRLANIYOR

Togg'un yakıt ikmali sırasında Skoda Enyaq veya Tesla gibi rakiplerine kolayca ayak uydurabileceği ve hatta bazı durumlarda onları geçebileceği kaydedilen haberde, T10X'in Almanya'ya yıl sonunda gelmesinin beklendiği, İsviçre'ye geliş tarihinin net olmadığı belirtildi. Haberde, 2032'ye kadar Avrupa yollarında 1 milyon Togg'un dolaşmasının beklendiğine işaret edildi.