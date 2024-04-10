Togg'un tasarımı mı kopyalandı? Çinli şirketten şaşırtan benzerlik!

Fiat, Peugeot, Opel ve Citroen gibi markaları çatısı altında bulunduran Stellantis gurubunun desteği aldıktan sonra hızlı büyümeye başlayan Çinli Leapmotor’un yeni projesinden ilk casus fotoğraflar sızdırıldı. Aracın kamuflajlı halinin Togg T10X ile olan benzerliği dikkat çekti. Çinli markanın global modeli Leap C10 ise neredeyse T10X’in bir kopyası…

Çin'de Instagram uygulamasına eşdeğer gösterilen sosyal medya platformu Xiaohongshu'da yayınlanan fotoğraflar A12 olarak adlandırılan Leapmotor’un yeni modeline ait olduğu iddia edildi. Henüz geliştirme aşamasında olan araç, kamuflajlı halde fotoğraflanırken yanında diğer Leapmotor modellerinin olması ve fotoğrafın kapalı devre bir otopark alanında çekilmiş olması bu iddiaları güçlendirdi.

BOYUTLARI BİLE AYNI

Yeni geliştirilen Leapmotor A12'nin B segmentinde bir SUV olması bekleniyor. Fakat bazı haber kaynaklarına göre bu araç bir C-SUV olarak tanıtılacak ve boyutlar 4,5 ila 4,6 metre arasında olacak. Togg T10X’in uzunluğu ise 4,599 mm. Öte yandan Çinli markanın ilk global modeli olarak tanıtılan Leap C10 modelinde aynı ölçülerde ve tasarımı Togg ile neredeyse birebir aynı çizgilerde. A12 Modeline ait şimdilik iç mekan fotoğrafı bulunmasa da C10 modeline benzer parçalar kullanması oldukça muhtemel.

KOPYA TASARIM ÇİNDE NORMAL KARŞILANIYOR

Geçtiğimiz günlerde tanıtılan Xiaomi’nin ilk otomobili SU7, otomotiv dünyasında büyük ses getirmişti. Aracın Porsche Taycan ile olan tasarım benzerliği tartışmalara konu olurken, Xiaomi bu tartışmalara hiç kulak asmadı ve aracın tanıtım lansmanında Porsche Taycan modelinin görsellerini kullanarak benzer özellikleri kıyasladı. Öte yandan Çin’de son 4 ay içinde tanıtılan tüm 4x4 off road modellerinde Jeep, Range Rover, Mercedes G-Serisi ve Toyota Land Cruiser gibi arazi dünyasının önemli modellerinden kopyalanan tasarım çizgileri dikkat çekiyor.

GÖZÜNÜ AVRUPA PAZARINA DİKTİ

Fiat, Peugeot, Opel ve Citroen gibi markaları çatısı altında bulunduran Stellantis, Ekim 2023'te Çinli Leapmotor'un yüzde 20'lik hissesini satın almıştı. Anlaşma çerçevesinde iki şirket, Leapmotor araçlarını Çin dışında satmak ve üretmek için Leapmotor International adında bir ortak girişim kurdu. Stellantis’in yüzde 51'ine sahip olduğu bu şirketin yüzde 49’luk kısmı ise Leapmotor’un. Ülkemizde 2 yıldır satışı devam eden Leapmotor T03 modeli için geçtiğimi ay Avrupa’da fabrika yatırım planlarını açıklayan Leapmotor International, Polonya’da eski bir Fiat fabrikasında üretim için hazırlıklara başladı bile…