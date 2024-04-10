Teknoloji mi yoksa insan hatası mı? Tesla kazasının sorumlusu kim?

Apple’ın geliştirici yazılım mühendislerinden Walter Huang otopilot sistemi açık bir Tesla’da trafik kazası geçirerek hayatını kaybetmişti. İki dev şirket arasında krize dönüşen kaza sonrası Tesla geri adım attı ve Huang’ın ailesine tazminat ödemesi için görüşme teklif etti, işte detaylar:

Sıkı bir Tesla kullanıcısı olan Walter Huang, Apple’da mühendis olarak çalışıyordu. 2018 Mart ayında kendi kullandığı Tesla Model X'le Californiya otobanında bariyerlere çarparak kaza geçirmiş ve bu talihsiz olayda hayatını kaybetmişti. Daha sonra olay yerinde inceleme yapan Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB), Huang’ın kaza yaptığı sırada aracın otomatik pilot modunda olduğu tespit etti. Ayrıca raporda yer alan bir cümlede “Dikkatsiz sürüş nedeni ile” ifadeleri kullanıldı.

TESLA'YA GÖRE SUÇLU CEP TELEFONU

Mahkemeye intikal eden dosyada Tesla suçu Huang'ın üstüne atarak o sırada telefonunda bir oyun oynadığını iddia etmeyi planlıyordu. Huang genelde işe gidip gelme saatlerinde oyun oynamayı seviyordu ve araştırmacılar kaza sırasında Huang’ın telefonunda en öndeki uygulamanın bir oyun olduğunu tespit etmişti. Durum hiçbir zaman tam olarak bir netlik kazanmasa da Tesla, Apple'ın oyunu oynadığını bildiğini kanıtlaması için şirkete mahkeme celbi göndererek Apple'ı duruşmaya sürüklemek istedi. Apple ise bunun karşılığında güçlü bir savunma ile celbi bozmak için karşı adım attı.

SON MAKKEME 11 NİSAN'DA

Altı yılı bulan mahkeme sürecinde henüz bir anlaşmaya varılamasa da olaylardan en çok etkilenen Huang’ın ailesi oldu. ABD basınında Washington Post, Bloomberg gibi kaynaklarda manşetlere taşınan kaza, sosyal medya tarafında ise dalga dalga büyüdü. Öte yandan mahkeme ve Tesla avukatları süreci sonlandırma çabasına girerken, olası bir uzlaşma ödemesi sonrası davanın kapatılacağı işaret edildi. Tesla tarafının ne kadar teklif edebileceği veya anlaşmanın başka hangi şartları içereceği henüz belli olmasa da, şirket avukatları, her iki tarafın da anlaşmayı zaten kabul ettiğini ve bunun gizli kalmasını istediğini belirti. Son makkeme tarihi 11 Nisan 2024 olarak belirlenene davada beklentiler, Huang’ın ailesi ve Tesla avukatları arasında yüklü bir tazminat ödemesi ile sürecin sonlanması yönünde…