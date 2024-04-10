Otomobil alacaklar dikkat! Firmalar tek tek açıkladı, işte nisan kampanyaları...

2024 yılının ilk çeyreğini geride bırakırken otomobil piyasasında taşlar iyice yerine oturmaya başladı. Araç bulunurluk sorunları ortadan kalkarkan, 2023 stoklarından sarkan ve piyasanın fiyat dengesini bozan modeller tükendi. İlk 3 ayda satış grafiği yukarı yönlü hareket eden otomobil pazarında, Nisan ayı itibari ile bazı markada 24 aya varan taksit ve yüzde 0 faiz oranlarıyla dikkat çeken yeni kampanyalar düzenledi…

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği’nin (OMDM) açıkladığı verilere göre 2024 Ocak-Mart döneminde otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 25,2 ornında büyüme kaydetti. Mart ayı rakamlarına baktığımızda ise otomobil satışlarında bir önceki yılın mart ayına göre yüzde 9,9 artış gözlemlenirken, bu satış verileri son 10 yıllık ortalamaya göre yüzde 50,9 oranında büyümeyi işaret etti. İlk üç ayda peş peşe gelen satış rekorlarının, Nisan ayında 9 günlük Ramazan bayramı tatiliyle birlikte bir nebze soluklanması bekleniyo. Öte yandan markalar yeni kampanyalarla otomobil satın almak isteyen müşterilere farklı ödeme koşulları sunuyor. Bizde bu kampanyaları sizin için bir ataya getirdik…

TOGG

Türkiyenin yerli ve milli otomobili olarak yollarda sıkça görmeye başladığımız T10X modelinde Nisan ayında 800 bin TL kredi için 12 ay vadede sıfır faiz imkanı sunuluyor. Standart menzil sunan V1 RWD modelinde 1.432.600 TL olan fiyat etiketi uzun menzilde 1.673.000 TL’ye çıkarken, V2 RWD Uzun Menzil versiyonda T10X’in fiyat etiketi 1.823.000 TL’ye yükseliyor. Özellikle elindeki aracı ikinci el olarak değerlendirmek isteyen sürücüler için kamu bankaları tarafından sağlanan 800 bin liralık sıfır faizli kredi günümüz koşulları için oldukça cazip bir teklif olarak kabul edilebilirken 12 ay vadede taksit miktarı 66 bin 666 TL’yi buluyor…

FIAT

Nisan ayı için hazırladığı kampanyada Egea modeline özel 125.000 TL 12 ay %0 faiz oranı ile ödeme fırsatını sunuyor. Ayrıca 300.000 TL kredi için 12 ay taksit, yüzee 2,99 faiz oranı teklif eden markada aylık ödeme tutarı bu miktar için 31.756,42 TL’yi buluyor. Öte yandan 02.05.2024 tarihine kadar Fiat Online üzerinden rezervasyon işlemi ve satışı tamamlanan Egea araçlar için +1 yıl ilave ile 6 yıl uzatılmış garanti hediye ediliyor.

RENUALT

Renault Finans’tan kredi kullanılması durumunda geçerli olan Nisan kampanayasında Clio modelinin E-Tech full hybrid hariç tüm versiyonlarının perakende satın alımında bireysel müşteriler için 200.000 TL kredi, 12 ay vade ve %2,99 faiz oranı ile aylık ödeme 21.171 TL teklifi bulunuyor. Ayrıca Megane E-Tech modelinin tüm versiyonlarının perakende satın alımında bireysel müşteriler için 250.000 TL kredi, 12 ay vade ve %2,99 faiz oranı ile aylık 26.464 TL ödeme seçeneği sunuluyor.

SUZUKİ

Suzuki; Swift Hibrit, S-Cross Hibrit, Vitara Hibrit ve Jimny modellerinde sunduğu kredi ve takas desteği avantajları ile dikkat çekiyor. Nisan ayına özel avantajlı satış koşulları kapsamında, tüm modellerinde 200 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi imkânı sunuyor. Öte yandan tüm SUV modellerinde kullanıcılara, avantajlı kredi koşullarından 70.000 TL takas desteği ile aynı anda faydalanabiliyor. Hibrit B hatchback segmentinin en çok tercih edilen modeli Swift Hibrit’i satın almak isteyen ve avantajlı kredi koşullarından faydalanmayan kullanıcılar için ise sınırlı sayıdaki 2023 modellerde peşin alımlarda geçerli tavsiye edilen başlangıç fiyatı 998 bin TL olarak belirlenmiş durumda.

4x4 B SUV segmentinde en çok tercih edilen modeller olan Suzuki S-Cross Hibrit ve Vitara Hibrit’i satın almak isteyen kullanıcılar, nisan ayı boyunca 200 bin TL için 12 ay vadeli, yüzde 0,99 faizli kredi ve 70 bin TL’lik takas desteğinden aynı anda faydalanabilecek. Üstün arazi sürüşü yeteneklerine sahip Jimny modelinde de 200 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi, 70 bin TL takas desteği ile birlikte sunuluyor. Tüm bu avantajların yanı sıra Suzuki, tüm modellerinde Garantim ON’da programıyla 10 yıla varan garanti imkanı sağlıyor.

KIA

Kia Nisan ayında düzenlediği kampanyalar kapsamında B SUV modeli Stonic ve geniş iç tasarımıyla dikkat çeken Cerato modellerinde 150.000 TL krediye 12 ay yüzde 2,49 faiz fırsatıyla otomobil sahibi olmak isteyenleri yetkili satıcılarına bekliyor. Öye yandan elektrikli EV6 modelinde, 250.000 TL indirime ek 750.000 TL’ye 12 ay sıfır faiz avantajı sunuyor. C-SUV modeli Niro EV’yi ise 100.000 TL indirime ek 200.000 TL’ye 12 ay yüzde 2,49 faiz avantajı ile sergileyen marka ayrıca Niro EV modelinde 20.000 TL takas desteği de sunuyor.

Kia’nın hafif ticari araç segmentindeki modeli Bongo 30.000 TL indirime ek 200.000 TL’ye 12 ay yüzde 1,99 faiz fırsatı ile beğenilere sunulurken Bongo kampanyalı kredi kullanmayanlar için ise 50.000 TL takas desteği sağlıyor.

NISSAN

Nissan Qashqai’nin nisan ayı kampanyasında farklı donanım seviyelerine göre nakit alım desteği sunuluyor. Qashqai’nin hafif hibrit ve e-POWER modellerinde geçerli olan kampanya kapsamında Designpack ve Skypack versiyonlarında bu aya özel 150.000TL’lik nakit alım ayrıcalığı tanınıyor. En üst donanım seviyesi Platinum Premium’da ise 200.000TL nakit alım fırsatı hafif hibrit ve e-POWER modelleriyle tüm Nissan severleri bekliyor.

2023 yılında otomotiv gazetecileri tarafından “Türkiye’de Yılın Otomobili” seçilen yeni Nissan X-Trail’in her arazi koşulunda güç ve konfor sunan e4ORCE versiyonunda nisan kampanyası kapsamında tavsiye edilen anahtar teslim fiyatı üzerinden 250.000 TL fiyat desteği ile dikkat çekiyor. Yılın otomobili yeni X-Trail’in hafif hibrit versiyonlarında ise 150.000 TL fiyat desteği sunuluyor.

B-SUV sınıfının dikkat çeken oyuncusu Nissan Juke, nisan kampanyası kapsamında, 100.000 TL fiyat desteği veya 120.000TL’ye 12 ay %0,99 faiz imkanıyla kampanyadaki yerini alıyor.

CITROEN

Nisan ayına özel PSA Finans desteğiyle kampanya düzenleyen Citroen’in, C3 modeli 200 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi olanakları ile satışa sunuluyor. C3 Aircross modeline, 250 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi imkânı sağlanıyor. Citroen C4 ve C4 X modellerinde ise nisan ayında, 250 bin TL için 12 ay ve yüzde 1,99 faizli kredi imkânı bulunuyor. C4 ve C4 X’in yüzde 100 elektrikli versiyonları ë-C4 ve ë-C4 X modellerinde ise 300 bin TL’ye varan kredi için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faiz seçeneğinden yararlanabiliyor. Shine Bold ve E-Series donanımına sahip Citroen C5 Aircross modelinde ise 300 bin TL’ye varan kredi için 12 ay ve yüzde 1,99 faiz imkânları sunuluyor.

PEUGEOT

Avrupa’nın hem de Türkiye’nin B-SUV segmentinde en fazla satılan modeller listesinde üst sıralarda yer alan, benzinli, dizel ve %100 elektrikli 3 farklı motor seçeneği ile Türkiye pazarında satışa sunulan yeni Peugeot 2008 ve E-2008, 120 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faiz avantajlı kredi fırsatıyla sunuluyor. Fastback tasarımı ve yenilikçi yaklaşımıyla dikkat çeken 408’e sahip olmak isteyen bireysel müşteriler Allure donanımında, 180 bin TL için 12 ay yüzde 0 faizli kredi; sadece tüzel müşteriler ise GT donanımında 190 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi fırsatından yararlanabiliyor.

Peugeot 308 ve %100 elektrikli E-308, 120 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faiz avantajlı kredi fırsatıyla, SUV modeli 3008 ise Active Prime ve Allure donanımlarında 180 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredide; sadece tüzel müşteriler ise GT donanımında 190 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi fırsatından yararlanabiliyor. 7 kişilik oturma kapasiteli 5008 sadece tüzel müşterilere özel tüm donanımlarda 190 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi avantajı sağlanıyor.

Yeni Peugeot 208’i tercih etmek isteyenler 90 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi fırsatından yararlanabiliyor. Markanın D Segmenti’ndeki yeni 508 modeli ise sadece tüzel müşterilere özel tüm donanımlarda 130 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi imkânı sunuyor.

BlueHDi dizel motoru ve 8 ileri tam otomatik EAT8 şanzımanıyla Rifter modelinde 110 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli krediyle tercih edilebiliyor. PEUGEOT’nun ticari araç modelleri Partner Van, Expert Van, Expert Combi Van, Expert Traveller ve Boxer Van, 190 bin TL’ye kadar 12 ay vadeli yüzde 2,99 faizli kredi seçeneğiyle destekleniyor.

OPEL

Yeni Opel Corsa Elektrik, nisan ayı boyunca 200 bin TL’ye 12 ay vade ve %1,99 faizli kredi seçeneğiyle satın alınabiliyor. Opel Astra 300 bin TL’ye 12 ay vade ve %1,99 faizli kredi imkânıyla sunuluyor. Opel’in çok yönlü hafif ticari araç modelleri Combo Life ve Combo Cargo, 200 bin TL’ye 12 ay vade ve 1,99 faizli kredi seçenekleri ile tercih edilebilirken Zafira Life, 300 bin TL için; 12 ay vade ve %1,99 faizli kredi imkânıyla satın alınabiliyor.

MERCEDES-BENZ

Mercedes-Benz Finansal Hizmetler, Nisan ayına özel yeni otomobil alımlarında geçerli finansman seçeneklerini güncelledi. Bu kapsamda C 200 4MATIC Sedan ve C 200 4MATIC All-Terrain otomobillerde Mercedes-Benz Kasko tercih edilmesi halinde kurumsal müşteriler 350.000 TL krediye 6 ay vadede %1,89 faiz fırsatı ile Nisan ayına özel kampanyadan yararlanıyor. Ayrıca 12 ay 350.000 TL %3,09’dan başlayan faiz oranları, 24 ay veya 36 aya kadar vadeli kredilerde %3,59’dan başlayan faiz oranları uygulanıyor.

EQA 250+ AMG+ ve EQB 250+ AMG+ için Mercedes-Benz Kasko tercih edilmesi halinde Nisan ayında kurumsal müşteriler 300.000TL’ye kadar krediye 6 ay vadede %1,29 faiz fırsatı ile araçlarını alabiliyor. 12 ay 500.000 TL %2,69 faizli kredi imkânı dışında 24 ay %3,29’dan başlayan faiz oranları veya 36 aya kadar vadeli kredilerde %3,39’dan başlayan faiz oranları uygulanıyor.

GLB 200 FL AMG ve GLB 200 4MATIC FL Progressive otomobillerde ise Mercedes-Benz Kasko tercih edilmesi halinde kurumsal müşteriler 300.000 TL krediye bu aya özel 6 ay %1,09 faizli kredi imkânından faydalanırken 12 ay 300.000 TL %2,69’dan başlayan faiz oranları, 24 ay %3,29’dan başlayan faiz oranları veya 36 aya kadar vadeli kredilerde %3,39’dan başlayan faiz oranları uygulanıyor.

EQA 350 4MATIC Mercedes-Benz Kasko tercih edilmesi halinde Nisan ayında kurumsal müşteriler 400.000 TL’ye kadar krediye 6 ay vadede %0 faiz fırsatı ile araçlarını alabiliyor. 12 ay 400.000 TL %1,99 faizli kredi imkânı dışında 24 ay %2,89’dan başlayan faiz oranları veya 36 aya kadar vadeli kredilerde %3,09’dan başlayan faiz oranları uygulanıyor.