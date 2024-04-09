Yeni logoyu taşıyan ilk Opel: FRONTERA

2024 Mayıs ayında dünya tanıtımı İstanbul’da düzenlenmesi planlanan Opel’in yeni SUV modeli Frontera’nın ilk görselleri paylaşıldı. Markanın elektrifikasyon felsefesini yansıtan yeni şimşek şeklindeki logoyu taşıyan ilk model olarak karşımıza çıkan Frontera, güçlü bir SUV geçmişine sahip. Opel yeni modelinde elektrikli ve hibrit olmak üzere iki farklı motor seçeneği sunacak…

Alman otomobil üreticisi Opel, yeni Frontera modelinin ilk görüntülerini paylaştı. Opel’in yeni şimşek logosunun ilk temsilcisi olan bu SUV, en başından itibaren müşterilere elektrikli motor seçeneği ile sunulacak. Ayrıca müşteriler, Frontera'nın 48V hibrit teknolojisine sahip versiyonunu da tercih edebilecekler.

İlgili Haberler Toyota ve Huawei sürücüsüz otomobil için anlaşabilir

Konuyla ilgili olarak değerlendirmede bulunan Opel CEO'su Florian Huettl, "Kendinden emin tasarımı, ferahlığı, akıllı çözümleri ve verimli güç-aktarma sistemleriyle yeni Opel Frontera, diğerlerinden ayrılmak isteyen geniş bir müşteri kitlesine hitap ediyor. Hem şehir içinde hem de şehir dışında kullanıma uygun olan araç, aynı zamanda elektrikli otomobil kullanım olanağını müşterilerimize sunuyor" ifadelerini kullandı.

YENİ LOGO İLK KEZ KULLANILIYOR

Opel’in yeni şimşek logosu, seri üretimdeki bir modelde ilk kez kullanılıyor ve Opel Vizör isimli ön panelin merkezinde yerini alıyor. Frontera'nın ön kısmına araca kimlik kazandıran siyah vizör, otomatik uzun far özellikli Eco LED farlar ve merkezdeki şimşek logosu ile kesintisiz şekilde bütünleşiyor.

İlgili Haberler Çin, Rusya otomobil pazarının yeni lideri

Alttaki ikizkenar soğutma açıklığıyla desteklenen vizor, otomobilin sağlam ve dayanıklı duruşunu öne çıkarmış. Opel’in ünlü kanat imzası, gövde rengindeki ek kısımlarla ayrılan üç aydınlatma bloğuna sahip modern görünümüyle birleşiyor.

İÇ MEKANDA NELER VAR?

Dış tasarımı kadar Opel Frontera’nın iç tasarımı da dikkat çekici görünüyor. Gösterge paneli ve kapılardaki dekor detayı, kabini görsel açıdan daha da ferah hale getiriyor. Ayrıca, iki adet 10 inçlik ekrana sahip yeni nesil bilgi-eğlence sistemi gözümüze çarpıyor. Opel'e özgü tamamen dijital Pure Panel kokpit ile birlikte şık bir görünüme kavuşan yeni direksiyon dikkat çekici.

Araçta ayrıca arka koltukları dik haldeyken 460 litrenin üzerinde bir bagaj hacmi sunuluyor. Koltuklar katlandığında 1.600 litreye kadar yükselen bagajda 40/60 oranında bölünebilir arka koltuklar sayesinde daha fazla çok yönlülük sağlanmış.