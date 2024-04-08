Elektrikli kral dairesi: Mercedes-Benz EQV

Mercedes-Benz “Van Tipi” araçlarında farklı bir stratejiye geçtiğini duyurdu. Binek otomobillerde sunduğu lüks ve konfor öğelerini yeni geliştireceği ve tamamen bireysel kullanım için tasarlanacak yeni MPV modellerine aktaracağını açıklayan marka, aynı zamanda bu sınıfta yüksek teknolojiye sahip elektrikli motorlara yer verecek…

Mercedes-Benz EQV ve V-Serisi MPV modeller Avrupa ve Asya pazarında popülerliğini giderek arttırıyor. Müşteri yelpazesi, ailelerden eğlence meraklılarına ve VIP kullanımdan, iş insanlarına kadar geniş bir kitleyi kapsarken, araçlar geniş iç hacimleri, yüksek konfor detayları ve kişiselleştirilebilen tasarımlarıyla öne plana çıkıyor. Ayrıca çok sayıda donanım serisiyle farklı versiyon seçeneklerine sahip EQV modeli artık Avangarde donanım seçeneğine kavuşurken V-Serisi ise baz versiyon dışında Style, Avangarde serileri ve ürün gamının tepe noktası olarak Exclusive versiyonlarıyla satışa sunuluyor. Ayrıca V-Serisi için AMG Line ve gece paketi dışında EQV için dış ve iç tasarım paketleri gibi opsiyonel bazı donanımlar mevcut.

KAPUTA “YILDIZ” ARMA EKLENMİŞ

Yeni EQV ve V-Serisi ilk bakışta yeni ön tasarımda farklı formlara sahip radyatör ızgarası ve güçlü tampon tasarımıyla dikkat çekiyor. Donanım seviyesine bağlı olarak radyatör ızgarası LED ışık bandıyla çevrelenirken, ürün gamının tepe noktasını oluşturan V-Serisi EXCLUSIVE ilk kez kaputunda dik duran Mercedes yıldızına yer veriyor. Ayrıca araçlarda aerodinamik açıdan optimize edilen 17, 18 ve 19 inçlik yeni alaşım jantlar oldukça dikkat çekici.

KONFORA DİJİTAL DESTEK

İç mekânda ise dijitalleşme odaklı bir gelişim söz konusu. Kokpiti iki adet 12,3 inç geniş ekran, şık yeni havalandırma ızgaraları ve kapasitif eller serbest algılama özelliğine sahip yeni nesil direksiyon simidi süslüyor. Yeniden tasarlanan orta konsol, anahtarsız çalıştırma, ısıtmalı direksiyon ve gece sürüşü için kısık arka kabin aydınlatması gibi bazısı opsiyonel özellikler kabin içinde konfor seviyesini arttırmaya yönelik olarak tasarlanmış. Ayrıca yeni V-Serisi ve EQV, arka tarafa daha kolay erişim sağlamak üzere, standart olarak aracın sol tarafında da sürgülü kapıya sahip.

YENİ NESİL SESSİZ MOTORLAR

Tamamen elektrikli yeni EQV, 150 kW ve 70 kW güç üreten iki batarya seçeneğine sahip. 277-365 Km arasında elektrikli sürüş menzili sağlayan aracın yüzde 10 ila 80 arası şarj dolum hızı yaklaşık 40 dakika sürüyor. Yeni V-Serisi ise dizel bir motorla karşımıza çıkıyor. Bu motorda 120 kW (163 hp), 140 kW (190 hp), 174 kW (237 hp) olmak üzere 3 farklı performans seviyesi sunuluyor. Aracın ortalama yakıt tüketimi ise 8.7-6.9 lt/100 km olarak belirtiliyor. Araçlarda 9G-TRONIC otomatik şanzıman ve farklı sürüş modları seçenekleri bulunuyor. İçten yanmalı motor seçenekleri arkadan itişliyken dizel versiyonlar için ayrıca isteğe bağlı olarak dört tekerlekten çekiş sistemi de opsiyonel olarak sunuluyor. Elektrikli versiyonlar ise sadece önden çekişli olarak karşımıza çıkıyor.