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Haberler > T-Otomobil > Çin, Rusya otomobil pazarının yeni lideri

Çin, Rusya otomobil pazarının yeni lideri

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Çin, Rusya otomobil pazarının yeni lideri

T-Otomobil Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Avrupa, Ukrayna savaşı sonrası ağır ambargolar uyguladığı Rusya’nın otomotiv pazarını Çinlilere kaptırdı. Geçen yıl Rusya, Ocak-Kasım döneminde 841 bin adetlik satışla Çin'in en büyük otomobil ihracat pazarı olurken, Lada ülkede hâlâ en çok satan birinci marka konumunda…

Rusya, Avrupa otomotiv sanayi ile iplerin kopmasına neden olan Ukrayna savaşı sonrası rotasını Çin’e doğru yöneltmişti. Öte yandan elektrikli araç bataryalarında kullanılan Lityum ve otomotiv endüstrisinde kullanılan yarı iletkenli çiplerin hammaddesi konusunda zengin kaynaklara sahip olan Rusya, doğalgaz konusunda da Avrupa’ya muslukları kapatmıştı.

Karşılıklı ticari ambargolar neticesinde Çin, Rusya otomotiv pazarında liderliğe yükselirken Avrupa, kısıtlamalar neticesinde hem otomotiv endüstrisinde hem de elektrik ve doğal gaz gibi enerji kaynaklarında yüksek fiyat artışları ile karşı karşıya kaldı. Bu durum karşısında Çin’le rekabet gücü kaybeden Avrupa, ucuz üretim maliyeti konusunda büyük bir çıkmazın içinde…

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RUSYA ÇİN'E BÜYÜK KATKI SAĞLADI 

2023 Yılında Çin’in en büyük otomotiv ihracat pazarı konumuna gelen Rusya, Ocak-Kasım döneminde 841.000 adetlik satışla rekor kırarken, Çinli markaların büyümesinde de önemli bir rol oynadı. Öte yanda Çin Otomotiv Dijital Araştırma Enstitüsü tarafından açıklanan bilgiye göre, 2024 yılı ilk üç aylık dönemde Rusya ihracatı istikrarlı bir şekilde büyümesini sürdürmeye de devam ediyor.

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Rusya’nın yerli otomobili Lada şimdilik pazarda liderliğini korusa da Çinli markaların büyüme hızı Lada’nın önünde. Mart ayında satışlarını %64.5 oranında arttırmayı başaran Lada’yı aynı döneme göre %134 büyüme kaydeden Haval ikinci sırada takip ediyor. Öte yandan yine mart ayı satışlarında %185.4 büyüme kaydeden Çinli Geely ülkede en çok satan 3’cü marka konumunda.

Çin, Rusya otomobil pazarının yeni lideri - 2. Resim

CHERY RUSYA'NIN GİZLİ FATİHİ

Rusya otomobil pazarında 2024 Mart verilerine göre 4’cü sırada yer alan Chery adetsel bazda ülkenin 3 numaralı Çinli üreticisi olsa da Omoda markası ile ayrıca pazarda yer alan Chery toplam satış rakamlarıyla aslında Rusya pazarında en çok satan Çinli üretici konumunda.

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RUSYA OTOMOTİV PAZARINDA EN ÇOK SATAN İLK 10 MARKA 

SıralamaMarkaMart SatışlarıYıllık Artışİlk üç aylık satışlar
1Lada39,90864.5%90,87
2Haval16,045134.0%37,639
3Geely15,004185.4%36,264
4Chery13,15963.7%31,893
5Changan9,33805.8%20,216
6Exeed4,66438.4%10,843
7Omoda4,63293.9%10,423
8Li Auto3,61714971%8,049
9Geely Belgee2,732-4,26
10Jetour2,616-5,081
Düzenleyen:  - T-Otomobil
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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