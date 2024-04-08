Çin, Rusya otomobil pazarının yeni lideri

Avrupa, Ukrayna savaşı sonrası ağır ambargolar uyguladığı Rusya’nın otomotiv pazarını Çinlilere kaptırdı. Geçen yıl Rusya, Ocak-Kasım döneminde 841 bin adetlik satışla Çin'in en büyük otomobil ihracat pazarı olurken, Lada ülkede hâlâ en çok satan birinci marka konumunda…

Rusya, Avrupa otomotiv sanayi ile iplerin kopmasına neden olan Ukrayna savaşı sonrası rotasını Çin’e doğru yöneltmişti. Öte yandan elektrikli araç bataryalarında kullanılan Lityum ve otomotiv endüstrisinde kullanılan yarı iletkenli çiplerin hammaddesi konusunda zengin kaynaklara sahip olan Rusya, doğalgaz konusunda da Avrupa’ya muslukları kapatmıştı.

Karşılıklı ticari ambargolar neticesinde Çin, Rusya otomotiv pazarında liderliğe yükselirken Avrupa, kısıtlamalar neticesinde hem otomotiv endüstrisinde hem de elektrik ve doğal gaz gibi enerji kaynaklarında yüksek fiyat artışları ile karşı karşıya kaldı. Bu durum karşısında Çin’le rekabet gücü kaybeden Avrupa, ucuz üretim maliyeti konusunda büyük bir çıkmazın içinde…

RUSYA ÇİN'E BÜYÜK KATKI SAĞLADI

2023 Yılında Çin’in en büyük otomotiv ihracat pazarı konumuna gelen Rusya, Ocak-Kasım döneminde 841.000 adetlik satışla rekor kırarken, Çinli markaların büyümesinde de önemli bir rol oynadı. Öte yanda Çin Otomotiv Dijital Araştırma Enstitüsü tarafından açıklanan bilgiye göre, 2024 yılı ilk üç aylık dönemde Rusya ihracatı istikrarlı bir şekilde büyümesini sürdürmeye de devam ediyor.

İlgili Haberler İkinci el araçta fiyatlar yükselişe geçti! İşte model model son 1 yıldaki değişim

Rusya’nın yerli otomobili Lada şimdilik pazarda liderliğini korusa da Çinli markaların büyüme hızı Lada’nın önünde. Mart ayında satışlarını %64.5 oranında arttırmayı başaran Lada’yı aynı döneme göre %134 büyüme kaydeden Haval ikinci sırada takip ediyor. Öte yandan yine mart ayı satışlarında %185.4 büyüme kaydeden Çinli Geely ülkede en çok satan 3’cü marka konumunda.

CHERY RUSYA'NIN GİZLİ FATİHİ

Rusya otomobil pazarında 2024 Mart verilerine göre 4’cü sırada yer alan Chery adetsel bazda ülkenin 3 numaralı Çinli üreticisi olsa da Omoda markası ile ayrıca pazarda yer alan Chery toplam satış rakamlarıyla aslında Rusya pazarında en çok satan Çinli üretici konumunda.

İlgili Haberler Google bir hizmetini daha durdurdu!

RUSYA OTOMOTİV PAZARINDA EN ÇOK SATAN İLK 10 MARKA