Google bir hizmetini daha durdurdu!

Google, hizmet değişikliklerinin bir parçası olarak ses yayın platformu olan Google Podcast'i kapattı.

Google Podcasts, Play Store'da 500 milyondan fazla kullanıcı tarafından indirilmişti. Google bu platformu kapatarak YouTube Music'i daha fazla tanıtmayı amaçladığından, uygulama 2 Nisan'dan itibaren ABD'de kullanılamayacak. Google bunu daha önce geçen yıl bir blog yazısı aracılığıyla duyurmuş ve uygulamanın bu yılın sonuna kadar tüm bölgelerde kullanımdan kaldırılacağını belirtmişti.

Şirket, kullanıcıların verilerini Google Podcast'ten YouTube Music'e veya seçtikleri başka bir podcast hizmetine aktarmayı amaçlıyor. Google, uygulamanın ana sayfasında bir uyarı yayınlayarak kullanıcılardan uygulama kapatılmadan önce verilerini YouTube Music ile birleştirmelerini istiyor. Uygulamanın Play Store ve Apple App Store'dan indirilmeye devam edeceğini, ancak işlevsel olmayacağını belirtti.

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Google, kullanıcıların verilerini istedikleri başka bir platforma taşımaları için Temmuz 2024'e kadar süre tanıyor. Kullanıcılar Google Podcasts uygulamasını açıp ana ekrana giderek ve aboneliklerini dışarı aktarma seçeneğini belirleyerek aboneliklerini YouTube Music'e aktarabilirler.

Google, gelecekte hem kullanıcılar hem de podcasts yayınları için daha iyi bir deneyim sunarak Youtube Music'teki podcast'lere yatırımı artıracağını belirtti. Bu adımla Google, diğer platformlarını tanıtmak için çeşitli hizmetleri durdurma eğilimlerini sürdürüyor.