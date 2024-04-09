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Haberler > T-Otomobil > Toyota ve Huawei sürücüsüz otomobil için anlaşabilir

Toyota ve Huawei sürücüsüz otomobil için anlaşabilir

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Toyota ve Huawei sürücüsüz otomobil için anlaşabilir

T-Otomobil Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Merakla beklenen Pekin otomobil fuarının açılışına günler kala sektörle ilgili dedikodular gün yüzüne çıkmaya başladı. Bunlardan birisi de ileri seviye sürücüsüz otomobil teknolojileri için Toyota ve Huawei taraflarının karşılıklı görüşmesi. Henüz resmi bir açıklama gelmese de Çinli teknoloji şirketi Huawei tarafından geliştirilen ADS2.0 sistemi, otomotiv dünyasında birçok üreticinin yakın markajında.

Kapılarını 25 Nisan 2024 tarihinde açmaya hazırlanan Pekin otomobil fuarı birçok yeni modele ev sahipliği yapacak. Öte yandan otomotiv sektöründe ilk defa gün yüzüne çıkacak birbirinden farklı teknolojiler aynı organizasyonda dünyaya tanıtılacak. Otomobil meraklılarının merakla beklediği fuar öncesi birçok dedikodu da şimdiden yayılmaya başladı. Bunların içinde ne dikkat çekenlerden birisi Toyota ve Huawei arasında.

Toyota ve Huawei sürücüsüz otomobil için anlaşabilir - 1. Resim

DEV İŞBİRLİĞİ GELEBİLİR

Sektörün önemli kaynaklarından Tencent Auto tarafından yakın zamanda verilen bir rapora göre Toyota Motor, yeni akıllı sürüş çözümleri için Huawei ve Momenta ile işbirliği aşamasında. Bu kapsamda Japon üretici, yeni akıllı sürüş çözümleri geliştirmek ve bunları küresel modellerinde kullanmak için Çinli Huawei ile karşılıklı imza atabilir. Öte yandan zaten her iki taraf halihazırda karşılıklı birçok konuda işbirliği yaptığı biliniyor. Ancak bu son gelişme otonom sürüş teknolojileri ve yazılımı üzerine ağırlık taşıyor.

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İkili daha önce akıllı kokpit çözümleri konusunda da anlaşmış ve Toyota, Huawei'nin kendi geliştirdiği akıllı kokpitleri, lüks elektrikli araçlarında kullanmıştı. Ayrıca Momenta ile ilk defa 2020'de çalışmaya başlayan Toyota, kamera teknolojileri konusunda destek aldığı şirkete finansman yatırımlar yaparak bağını oldukça güçlendirdi.

Toyota ve Huawei sürücüsüz otomobil için anlaşabilir - 2. Resim

HUAWEİ ADS2.0 NEDİR?

Çinli teknoloji devi, ikinci versiyona taşıdığı otonom sürüş sistemini 2023 yılında dünyaya tanıtmıştı. Sürüş yardım sistemlerini daha basit ve anlaşılır arayüzle devreye alabilen ve bir çok yeni özellik kazandırılan ADS2.0 aynı zamanda güvenlik konusunda ciddi şekilde güçlendirildi. Sorunsuz bir sürüş deneyimi için lazer füzyon GOD ağ teknolojisini kullanan bu sistemde yüksek hız özellikleri geliştirilerek optimize edildi. Gelinen noktada sürücüsüz destek hızı 200 km’ye kadar çıkartıldı. Öte yandan navigasyon ve kendi kendine park özellikleri konusunda Huawei ADS 2.0 sistemi şuan sektörde en gelişmiş yazılım durumunda. Özel geliştirilen sensörler ve ADS kamera lensleriyle desteklenen sistemde 6 mm ultrasonik dalga radar teknolojisi kullanılıyor.

Düzenleyen:  - T-Otomobil
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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