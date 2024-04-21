ABD'nin 95 milyarlık yardım paketine teşekkürler yağdı, Rusya tehdit savurdu!

ABD Temsilciler Meclisi'nde Ukrayna, İsrail ve Tayvan'a yönelik 95 milyar dolarlık yardım teklifi kabul edildi. Yardımları için Netanyahu ve Zelenski teşekkür mesajlarını iletti. Rusya ise bu yardım paketinin telafisi olmayan zararlara neden olacağını söyledi.

ABD Temsilciler Meclisi'nde Ukrayna, İsrail ve Tayvan'a yönelik 95 milyar dolarlık yardım teklifi kabul edildi. Temsilciler Meclisinden geçen 95 milyar dolarlık paket, 61 milyar dolarlık Ukrayna yardımının dışında, İsrail'e 26 ve Hint-Pasifik bölgesinin (Tayvan) güvenliğine 8 milyar dolar yardım yapılmasını da içeriyor.

Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi, Kiev yönetiminin Rusya'ya karşı verdiği savaşta stoklarının erimek üzere olduğu bir dönemde yaşanan 6 aylık siyasi çıkmazı sonlandırarak, İsrail ve Tayvan'a yardımları içeren 95 milyar dolarlık tasarının onayını verdi.

NETANYAHU'DAN ABD'YE TEŞEKKÜR

Netanyahu 26 milyar dolarlık yardım paketi için ABD Temsilciler Meclisi'ne teşekkür etti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Temsilciler Meclisi'nde yapılan oylamada İsrail'e tarihi 26 milyar dolar değerindeki yardım paketinin kabul edilmesi üzerine sosyal medya hesabından teşekkür mesajı yayınladı.

Netanyahu, yaptığı paylaşımda, ABD Temsilciler Meclisi'nin İsrail'in "takdir ettiği" yardım paketini geçirmesinin İsrail'in Demokrat ve Cumhuriyetçi iki parti tarafından da desteklendiği ve "Batı medeniyetinin savunulması" anlamına geldiğini belirtti.

İsrail'e ayrılan 26 milyar dolarlık paketin içindeki 9 milyar dolarlık bölümün Gazze dahil çeşitli savaş bölgelerinde kullanılmak üzere insani yardımlara ayrılması öngörülüyor.

ZELENSKİ'DEN ABD'YE TEŞEKKÜR

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Temsilciler Meclisinin ülkesine 61 milyar dolarlık yardımın onaylanmasının, Ukrayna halkının hayatının korunmasına yönelik bir karar olduğunu bildirdi.

Zelenskiy, X hesabından paylaştığı görüntülü mesajında, ABD Temsilciler Meclisinin ülkesine 61 milyar dolarlık yardımını onaylamasını değerlendirdi.

Söz konusu kararın verilmesini uzun bir süredir beklediklerine dikkat çeken Zelenskiy, bu yardımın faydasının ön cephede savaşan Ukraynalı askerlerin ve yerleşim yerlerinin hissedeceğini belirtti.

Zelenskiy, "(Yardım) paketimize destek veren herkese teşekkür ediyorum. Bu hayatın korunmasına yönelik bir çözümdür." şeklinde konuştu.

Temsilciler Meclisinin kabul ettiği tasarının, yakın bir süre içerisinde ABD Senatosu'nda onaylanarak ABD Başkanı Joe Biden'a gönderilmesini beklediklerini kaydeden Zelenskiy, "Rusya'nın, enkaz altına gömmeye çalıştığı ülkemize, bağımsızlığına, halkına ve yaşam tarzına verilen her türlü desteği takdirle karşılıyoruz." dedi.

RUSYA'DAN TEHDİT

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin, dondurulmuş Rus varlıklarını Ukrayna'nın yararına kullanması yönündeki kararına cevap vereceğini belirterek, "Bu, ABD'nin imajına telafisi mümkün olmayan zararlar verecek." dedi.

Rus haber ajansı Tass'a açıklamalarda bulunan Peskov, ABD Temsilciler Meclisinin, dondurulmuş Rus varlıklarını Ukrayna yararına kullanmayı öngören yasa tasarısını onaylamasını değerlendirdi.

Kabul edilen bu yasaya Moskova'nın ne şekilde karşılık vereceği sorusunu cevaplayan Peskov, "Eğer bu gerçekten böyleyse ABD bunun hesabını vermek zorunda kalacak. Muhtemelen herhangi bir zaman kısıtlaması olmayacak. Bunu çıkarlarımıza en uygun şekilde yapacağız." şeklinde konuştu.

Peskov, dondurulmuş Rus varlıklarına el konulmasının ise ABD’nin imajına darbe indireceğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Rus varlıklarına el konulmasına ilişkin yasaya gelince, ayrıntıların çözülmesi gerekiyor. Her halükarda, eğer gerçekten varlıklarımıza el konulması söz konusu ise bu, ABD'nin imajına telafisi mümkün olmayan zararlar verecek, ülkedeki birçok yatırımcıyı yatırdıkları parayı kurtarmaya zorlayacaktır. Çünkü devlet mülkiyeti başta olmak üzere özel mülkiyetin dokunulmazlığı ihlal edilecek.”

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da ABD Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen yasa ile ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Ukrayna'ya yardım içeren bu yasanın dünyadaki krizleri kötüleştireceğini belirten Zaharova, "Kiev rejimine askeri yardım terör faaliyetlerinin doğrudan desteklenmesi, Tayvan'a askeri yardım Çin'in iç işlerine müdahale, İsrail'e yardım ise bölgede benzeri görülmemiş gerginliğin artması anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD'nin Ukrayna'ya yardımını kapsayan bu tasarıyı kabul etmesinin "savaşın kurbanlarını en üst düzeye çıkaracağı" değerlendirmesinde bulundu.

Medvedev, "Esas olarak doyumsuz askeri sanayinin boğazına inecek olan 61 milyar kanlı dolara rağmen elbette zafer kazanacağız. Güç ve gerçekler bizimle." şeklinde açıklama yaptı.