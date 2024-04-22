Tesla, dünyada araç fiyatlarını düşürüyor!

Tesla Model Y Türkiye'de satışa çıktı! 1 milyon 791 bin 451 lira başlangıç fiyatı ve 50 bin TL kapora ile alınacak

Tesla Model Y Türkiye'de satışa çıktı! 1 milyon 791 bin 451 lira başlangıç fiyatı ve 50 bin TL kapora ile alınacak

Tesla’dan “Ucuz model” hamlesi! 50 bin TL kapora ile sipariş

Tesla’dan “Ucuz model” hamlesi! 50 bin TL kapora ile sipariş

Avrupa ve Türkiye’de satışları ciddi oranda düşen elektrikli otomobil üreticisi Tesla’dan iddialı bir fiyat hamlesi geldi.

ABD'li elektrikli araç üreticisi Tesla, ilk çeyrekte teslimatların düşmesinin ardından dünya çapında fiyatları düşürme kararı aldı.

Elektrikli araç devi, ilk çeyrek teslimatlarının yaklaşık dört yıl sonra ilk kez düşmesinin ardından paniğe kapıldı. Şirket küresel olarak otomobillerinin fiyatlarını düşürme kararı aldı. ABD'deki fiyat indirimlerinin ardından Çin ve Almanya dahil olmak üzere büyük pazarlarda şirket fiyatları düşürme kararı aldı.

ELON MUSK AÇIKLAMASI

Fiyat indirimleri, Tesla CEO'su Elon Musk'ın ilk çeyrekte küresel araç teslimatlarının yaklaşık dört yıl sonra ilk kes düştüğünü açıklamasının ardından gerçekleşti.

Musk, pazar günü X'te "Tesla fiyatları, üretimi taleple eşleştirmek için sık sık değişmelidir" paylaşımını yaptı. Elektrikli araç pazarının lideri Tesla, bir yıl önce kar marjlarını çok düşük tutarak agresif bir şekilde fiyatlarını düşürerek, elektrikli araç piyasasında oldukça iddialı bir konuma geldi.

Tesla'nın Model 3'ün Çin'deki başlangıç fiyatı 14.000 Yuan azalarak 231.900 Yuan'a (32.000 dolara) düşürüldüğü bildirildi.

Almanya'da Model 3'ün arkadan itişli versiyonu, 42,990 Euro'dan 40,990 Euro'ya düşürüldü. Reuters'in haberine göre, Tesla sözcüsü Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'daki diğer birçok ülkede fiyat indirimleri yapılacağını açıkladı.

Model Y, Model X ve Model S araçlarının ABD fiyatları 2.000 Dolar düşürüldü. Geçtiğimiz günlrde Tesla, full otonom sürüş modu yazılımının fiyatını ABD'de 12.000 Dolar'dan 8.000 Dolara düşürdü.

ÇİN İLE REKABET

Dünyanın en büyük otomobil pazarı olan Çin'de oluşan rekabet ortamı ve Çin'de üretilen elektrikli otomobillerin daha ucuz bir şekilde piyasaya çıkması Tesla'yı zor durumda bıraktı. Dünyada yüksek faiz oranlarının olması, tüketicileri yüksek fiyatlı otomobillerden uzaklaştırıyor. Tesla'nın yüksek fiyatlı otomobillerinde satış adetleri düşmeye başlarken, düşük fiyatlı otomobillerini yenilemekte sınıfta kaldı.

Elon Musk, bu hafta Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile olan görüşmesini Tesla'da olan sorunlar nedeniyle erteleme kararı aldı. Bu gezi Tesla'nın Güney Asya pazarına girme planlarını bu gezide duyurulması bekleniyordu.

Musk, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, Tesla'nın teslimatlarındaki ilk yıllık düşüne hazırlandığını ve şirketin küresel işgücünün %10'undan fazlasını işten çıkaracağını açıkladı.