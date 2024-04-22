Elektrikli otomobil devi Tesla dünya genelinde fiyat indirimi yapıyor

Tesla Model Y Türkiye'de satışa çıktı! 1 milyon 791 bin 451 lira başlangıç fiyatı ve 50 bin TL kapora ile alınacak

Tesla Model Y Türkiye'de satışa çıktı! 1 milyon 791 bin 451 lira başlangıç fiyatı ve 50 bin TL kapora ile alınacak

Tesla firmasının elektrikli otomobillerde ulusal çapta bir indirim yapacağını açıklaması sonrası birçok kişi heyecan duydu. Tesla indirimli mi satılacak sorusu sıkça sorulurken Tesla bu yönde atacağı adımla dünya genelinde yankıya sebep oldu. Konu ile ilgili merak edilen detaylar şu şekilde...

Elektrikli araç pazarının önde gelen şirketlerinden Tesla, Çin, Almanya ve ABD gibi büyük pazarlarda bazı modellerinin fiyatlarında indirim uyguladı. Çinli rakipleriyle rekabetin arttığı bir dönemde, Tesla'nın bu hamlesi dikkat çekiyor.

TESLA İNDİRİMLİ Mİ SATILACAK?

Şirketin internet sitesinde yer alan fiyat listelerine göre, Tesla Çin'de Model 3'ün başlangıç fiyatını yaklaşık 1932 dolar düşürerek 32 bin dolara çekti. Almanya'da ise arkadan itişli Model 3'ün fiyatını 42 bin 990 eurodan 40 bin 990 euroya indirdi.

ABD pazarında ise Model Y, Model X ve Model S araçlarının fiyatlarında 2 bin dolarlık bir indirim yapıldı. Bu fiyat düşüşleriyle birlikte, Tesla'nın Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'daki diğer pazarlarda da benzer indirimler yapması bekleniyor.

Tesla'nın bu hamlesi, şirketin ilk çeyrekteki araç teslimatlarında yaşadığı düşüşün ardından geldi. Nisan ayında açıklanan verilere göre, Tesla'nın otomobil teslimatları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,5 azalarak, 2020'den bu yana ilk yıllık düşüşü kaydetti. Şirketin bu yılın ilk çeyreğinde toplam araç teslimatı ise 386 bin 810 adet olarak gerçekleşti.

Tesla'nın fiyat indirimi hamlesiyle ilgili şirket yetkililerinden henüz bir açıklama gelmezken, bu adımın rekabetin yoğun olduğu elektrikli araç pazarında müşteri çekme stratejisi olarak değerlendiriliyor.