Amerika’da bakımı en ucuz otomobil Tesla

Elon Musk kişisel X hesabından Amerika merkezli araştırma kuruluşu Consumer Reports’un araç bakım-onarım maliyeti verilerini paylaştı. Tüm markaların içinde bakım maliyetleri konusunda Tesla birinci gelirken; listenin ilk on sırasında 4 Japon 1 Koreli yer alıyor. 15’ci sırada VW yer alırken bakım-onarım maliyetlerinde en yüksek fiyat ortalaması ise İngiliz markası Land Rover’da…

Tesla CEO’su Elon Musk’ın gurur tablosu gibi yayınladığı bu listenin Amerika pazarına göre sıralandığını hatırlatarak detaylara girelim. Önemli araştırmalara imza atan Consumer Reports tarafından hazırlanan ve ABD'de binlerce sürücüden toplanan verilerle oluşturulan bu tablo 2023 takvim yılında bir yılı kapsayan bakım ve onarım maliyetleri ortalaması.

Ortalama derken unutmamak gerekir ki; 10 bin 20 bin bakımları ile 150 bin km bakımlarının maliyeti dünyanın her yerinde aynı oranda farklılık gösteriyor. Onarım maliyetleri ise oluşan hasarım durumuna göre fiyatlanıyor ve toplam hasar miktarının ortalaması alınıyor.

Dolayısıyla tabloda yer alan rakamlar net olarak değil ortalama kullanım şartlarına göre oluşturulmuş fiyatları yansıtıyor.

Öte yandan tabloda yer alan verilere göre Tesla özellikle ilk 5 yılda farkını ortaya koyarken 6 ila 10 yıl arası araçların bakım maliyeti ile birlikte bakıldığında aslında ikinci sırada Japon markası Toyota yer alıyor.

Raporun ortaya koyduğu bir diğer detay ise elektrikli araçların benzinli ve dizel motorlara göre daha az motor parçası içermesinden dolayı daha az bakım maliyetine sahip olması…

Tabloda dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise Amerika pazarında satılan onca ABD markasına rağmen özellikle 6 ila 10 yıl arası bakım maliyetlerinde Japonların öne çıkması. Ayrıca bilinen iki Kore markası Hyundai ve KIA’da ilk 10’a girmeyi başaranlar arasında. Son bir yıl içinde Amerika pazarında sayıları gittikçe artan Çinli markalar ise şimdilik tamamen merak konusu.