Sadece geçtiğimiz yıl 8 girişime 10 milyon TL’lik yatırım yapan Keiretsu Forum’un Türkiye Genel Müdürü Esra Talu, bugüne kadar her bir startupa 25 bin dolar ile 500 bin dolar arasında ‘melek yatırım’ gerçekleştirdiklerini belirterek, “Bu yıl da ortalama yatırım turlarımız 200 bin dolar ile 300 bin dolar arasında gerçekleşecek” dedi.
Girişimcilere 15 milyon lira
13.03.2018 - 03:36 | Son Güncelleme: 13.03.2018 - 03:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dünyanın en büyük “melek yatırımcı ağı” Keiretsu Forum’un Türkiye ayağı Keiretsu Forum Türkiye bu yıl girişimcilere 15 milyon dolar yatırım yapacak.
Etiketler : Keiretsu Forum,melek yatırımcı ağı,
549861 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/teknoloji/549861.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER