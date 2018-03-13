Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sadece geçtiğimiz yıl 8 girişime 10 milyon TL’lik yatırım yapan Keiretsu Forum’un Türkiye Genel Müdürü Esra Talu, bugüne kadar her bir startupa 25 bin dolar ile 500 bin dolar arasında ‘melek yatırım’ gerçekleştirdiklerini belirterek, “Bu yıl da ortalama yatırım turlarımız 200 bin dolar ile 300 bin dolar arasında gerçekleşecek” dedi.