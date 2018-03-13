Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hasan Fatma Önal Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencileri Yağız Özçetin ve Ahmet Burak Yaman, dronelerin yenilenebilir enerjiden yararlanarak havada kalma süresini uzatacak proje için çalışmaya başladı. İki arkadaş, yaklaşık 2 ay süren çalışmanın sonunda, motoru dışında yazılımı dahil tüm parçalarını tasarladıkları, güneş ve rüzgâr enerjisini de kullanabilen drone yaptı. Liseli kaşifler tasarladıkları drone ile katıldıkları yarışmada da birinci oldu.

"51 dakika havada kalabiliyor"

Öğrencilerden Yağız Özçetin, arkadaşı Ahmet Burak Yaman ile elektronik eşyalara ilgi duyduklarını, dronelerin havada kalma süresini uzatmak için bu çalışmayı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Normalde dronelerin 15 dakika havada kaldığını belirten Özçetin, "Biz bunu nasıl artırabileceğimizi düşünmeye başladık. Yenilenebilir enerjiyle bunu artırırız diye düşündük. Droneye güneş ve rüzgârdan enerji üretebileceğimiz bir sistem monte ettik. Bütün parçaları üç boyutlu yazıcıdan kendimiz bastık, heyecanlıyız." diye konuştu.

Yaman ise 2 ay önce droneyi ilk yapmaya başladıklarında maddi sıkıntılar yaşadıklarını fakat aileleri ve milli eğitim müdürlüğünün de desteğiyle bunun üstesinden gelmeyi başardıklarını dile getirdi.

Yaptıkları dronenin 15 kilogram yükü taşıyabilecek kapasitede olduğunu aktaran Ahmet Burak Yaman şunları kaydetti:

"Cihazda kullanılan pillerin ömrü kısa oluyor. 300-400 şarjda performansı düşmeye başlıyor. O yüzden dronelerde yenilenebilir enerji kullanılmıyor. Biz bunu şu şekilde çözdük, elde ettiğimiz yenilenebilir enerji kaynağından direkt motorlara enerji verdik, pilden kullanılan enerjiyi düşürdük. Bu sayede motorlar yine aynı performansta çalıştı fakat pilden kullanılan güç oldukça düştü. Cihazın uçuş süresini ciddi miktarda uzattık, maksimum 51 dakika havada tutabildik."

Destek bulduklarında daha iyisini yapabileceklerini belirten Yaman "Şu an dünyada en iyi dronenin uçuş süresi 1 saat 51 dakika. Biz her şeyimizi tam yaptığımızda 2 saati geçeceğimizi düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin çalışmasına hem maddi hem de manevi destek veren İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Ataman ise gençlerin çalışmasından gurur duyduklarını ve gereken desteği vermeye devam edeceklerini söyledi.