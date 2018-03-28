Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Detay Maxinet nedir, neden kapatıldı, Detay Maxinet dolandırıcılığı nedir? sorularının cevapları bu haberimizde. Son dönemde adı saadet zinciri olarak anılan dolandırıcılık sistemleri vatandaşların canını yakmayı sürdürüyor. Geçtiğimiz haftalarda patlak veren Çiftlik Bank skandalı sürerken bu zincire bir de "Sen yat bilgisayarın çalışssın" vaadi sunan "Detay Maxinet" katıldı. Lüks otellerde toplantılar yapan ve üye toplayan şirketin 100 milyon lira üzerinde para topladığı ifade ediliyor. Oluşumun 35 binden fazla üyeye sahip olduğu da gelen bilgiler arasında. Peki Detay Maxinet nedir, neden kapatıldı, Detay Maxinet dolandırıcılığı nedir? Merak ettiğiniz her şey bu haberde...

DETAY MAXİNET NEDİR, NASIL İŞLİYOR?

Detay Maxinet'e üye olmak için belirlenen üç paketten birini satın almak gerekiyor. Gümüş adı verilen ilk paketin bedeli 590 dolar. Bu paketi satın alan üye bilgisayarını günde 8 saat açık tutmalı. Bu kişiye vaat edilen aylık kazanç 120, yıllık kazanç ise bin 460 dolar. Altın paketi satın alan üye ise bin 534 dolar ödüyor. Bu pakette ise bilgisayarın günde 14 saat açık tutulması gerekiyor. Bu paketin aylık kazanç vaadi 420, yıllık kazanç vaadi ise 5 bin 110 dolar. Son paket olan Platin üyeliğinde ise 2 bin 242 dolarlık üyelik bedeli ödemek gerekiyor. Bu pakette bilgisayarın sınırsız sürede açık kalması isteniyor. Bu paket için vaat edilen aylık gelir 600 dolar yıllık gelir ise 7 bin 300 dolar. Sistem, yeni üye kazandıranlara da belli bir kazanç vaat ediyor. Sisteme üye olan her bir üye, yeni kişileri üye yaparak kendisine ekip kurabiliyor.

SAVCILIK BAŞVURUSU BU HAFTA

Özellikle geçtiğimiz yıl son derece büyüyen sistem nedeni ile yaşanan şikâyetler Gümrük ve Ticaret Bakanlığına da ulaşınca harekete geçildi. Bakanlık müfettişleri 3 aydır mercek altına aldıkları şirket ile ilgili hazırladıkları raporu tamamladı. Sistemin bir tür saadet zinciri olduğu belirtilen rapor sonrası bu hafta savcılığa suç duyurusunda bulunulacağı öğrenildi. Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre şirketin sitesinin erişime kapatılması için BTK’ya da yazı yazılacak.

ŞİRKETTEN AÇIKLAMA

Detay Telekom'un sahibi Alper Tetiker ise, faaliyetlerinin yasalar çerçevesinde olduğunu öne sürdü. Tetiker, bakanlık müfettişlerinin geçen Şubat ayında şirket merkezine geldiğini belirterek, hazırlanan raporun sonucundan haberdar olmadığını aktardı. Tetiker, bir dizi şirkete hizmet verdiklerini kaydederek, yürüttükleri faaliyetin saadet zinciri olarak nitelendirilmesinin doğru olmadığı görüşünü aktardı.

Özellikle geçen yıl, büyüyen sistem nedeni ile şikâyetler Gümrük ve Ticaret Bakanlığına da ulaşınca hareket geçildi. Bakanlık müfettişleri 3 aydır mercek altına aldıkları şirket ile ilgili hazırladıkları raporu tamamladı. Sistemin bir tür saadet zinciri olduğu belirtilen rapor sonrası bu hafta savcılığa suç duyurusunda bulunulacağı öğrenildi. Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre şirketin sitesinin erişime kapatılması için BTK'ya da yazı yazılacak.

Detay Telekom'un sahibi Alper Tetiker ise, faaliyetlerinin yasalar çerçevesinde olduğunu söyledi. Tetiker, bakanlık müfettişlerinin geçen Şubat ayında şirket merkezine geldiğini belirterek, hazırlanan raporun sonucundan haberdar olmadığını aktardı. Tetiker, bir dizişirkete hizmet verdiklerini kaydederek, yürüttükleri faaliyetin saadet zinciri olarak nitelendirilmesinin doğru olmadığı görüşünü aktardı.