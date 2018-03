Türkiye Gazetesi

ABD'li romancı, şair ve senarist Ernest Cline, "Yaşamı güzelleştirmek için sanata, müziğe, şiire, sinemaya ve video oyunlarına kaçarsınız. Fakat insanlar halihazırda internet bağımlılığıyla boğuşuyor. İnternette çok fazla zaman geçirdikleri için gerçek yaşamlarına vakit kalmıyor." dedi.

The New York Times'ın En Çok Satanlar listesinde 100 haftadan uzun süre kalan ve 1 numaraya yükselen romanın senaryosuna da imza atan Cline'ın, sanal gerçeklik oyunlarının her geçen gün daha tehlikeli bir hal aldığına dikkati çektiği yapım, 30 Mart'ta izleyiciyle buluşacak.

Başarılı yazar Cline, aynı adlı romanından yapımcı ve yönetmen Steven Spielberg'in beyaz perdeye uyarladığı aksiyon, bilimkurgu ve macera filmi "Başlat: Ready Player One" ile ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Spielberg ile çalışmanın kendisi için yaşamındaki en heyecan verici deneyim olduğunu belirten Cline, "Spielberg, roman yazmamda ve hikayeci olmamda bana ilham veren isimlerden biriydi. İzlediğim filmleri beni etkiledi ve yaşamımın gidişatını değiştirdi. Eğer Steven'ın filmlerini izleyerek büyümemiş olsam Başlat: Ready Player One'ı yazacağımdan emin değilim. Onunla çalışmak, kendi hikayemi büyük ekrana taşımak şimdiye kadar yaşadığım en güzel şey oldu." diye konuştu.

Ernest Cline, teknolojinin insan yararına olduğunu ancak kitabında da işaret ettiği gibi bazen kötüye kullanılabileceğini kaydederek, şu bilgileri verdi:

"İnternet ile ilgili de bir sorun bu. Son 20 yıldır gelişen teknolojiyle birlikte internet, yaşam şekillerimizi, iş yapma biçimimizi, ailemizle iletişim kurma yöntemimizi ve hatta politik genel seçimleri bile değiştirdi. Bugüne kadar oluşturduğumuz tüm iletişim biçimlerinin en güçlüsü internet. Fakat aynı zamanda da bizi yalnızlaştırıyor. Özellikle tüm bu teknolojinin insan ilişkilerini etkileyen yönüne hayranlık duyarken, filme de uyarlanan bu romanı yazmamda, tüm bunlar beni etkiledi."

"İnternetten çıkmak girmekten çok daha zor"

Yazar Cline, sanal gerçekliğin filmde anlatıldığından daha yakın bir zamanda dünyanın bir gerçeği haline geleceği yönündeki düşüncesini dile getirerek, kitabı okuyanlar kadar filmi izleyenlerin de bu durumdan etkileneceğine inandığının altını çizdi.

Sanal gerçeklik ve video oyunlarına ilişkin filmde verilen mesajlara da dikkati çeken Cline, şunları söyledi:

"Benim için sanal gerçekliğin içinde eğlence, aksiyon, hikaye ve bir hazine avı var. Fakat filmde ve kitapta yer alan ekip fantezi ve gerçek arasında bir denge kurmak gerekliliğine dikkati çekiyor. Böyle bir kaçış insan için şart. Yaşamı güzelleştirmek için sanata, müziğe, şiire, sinemaya ve video oyunlarına kaçarsınız. Fakat insanlar halihazırda internet bağımlılığıyla boğuşuyor. İnternette çok fazla zaman geçirdikleri için gerçek yaşamlarına vakit kalmıyor. İnternet ve sanal gerçeklik, zamanla çok daha sarmalayan bir yer oldu. İnternete girdiğinizde, çıkmanın girmekten çok daha zor olduğunu biliyorsunuz. Sevdiğiniz şeyi kutlamanın yanı sıra yaşamınızdaki kaçış noktanız ve gerçek dünya arasında bir denge bulmakla ilgili bir mesaj verildiğini düşünüyorum."

Cline, sanal gerçeklik ve internet teknolojisinin ulaştığı noktadan dolayı kaygılarına dikkati çekerek, "Bir baba olarak geleceğimizden endişeliyim. Umuyorum ki kızımın yaşayacağı 2045 yılı, filmde ve kitapta tarif edildiği gibi olmaz. Fakat eğer gerçek haline dönerek bazı problemleri çözmek üzere harekete geçmezsek bundan kaçınmak söz konusu olmayabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Video oyunlarında ve gerçek yaşamdaki silah konusuna da değinen Cline, ABD'nin en büyük problemlerinden birinin silah satışı olduğunu söyleyerek, şöyle devam etti:

"ABD'de herkes silah edinebiliyor. Bu da bana göre insan teknolojisine bir örnek. Polisimiz bizi güvende tutmak için silah kullanıyor. Fakat nükleer silahlar da dahil herhangi bir teknoloji ürünü yanlış ellere geçtiğinde insanlığa zarar vermek üzere kullanılabilir. Başlat: Ready Player One filminin tamamında sadece bir sahnede gerçek silah kullanıldı ve o da hiç ateşlenmedi. Fakat filmdeki OASIS adlı video oyununda her tür silah, sanal oyun silahı var. Video oyunlardaki şiddet bana göre gerçekte olanın bir taklidi. Çocukluğumdan beridir bu konu tartışılır. Video oyunlarındaki silahlar ve şiddet, film izlemek gibi zararsız bir şey bence. Fakat gerçek silah tamamen farklı bir sorun. Ancak filmde hiç gerçek silah ateşlenmesi söz konusu olmadı."

"Başlat: Ready Player One"

Senaryosunu Zak Penn ve Ernest Cline'ın kaleme aldığı filmde, Ben Mendelsohn, Lena Waithe , T.J. Miller, Philip Zhao, Win Morisaki, Hannah John-Kamen ve Oscar ödüllü Mark Rylance da rol aldı.

Aksiyon, bilimkurgu ve macera türündeki yapımları sevenleri sinema salonlarına çekmeyi hedefleyen filmin konusu şöyle:

"Ailesini küçük yaşta kaybeden Wade Watts, gerçek dünyanın sıkıntılarından kaçmak için zamanını The Oasis adlı bir oyun evreninde geçirir. Oyunun milyoner kurucusu oyun evreninin içine bir anahtar saklamıştır ve öldüğünde tüm servetiyle oyunun kontrolünü bu anahtarı bulana vadetmektedir. Wade de bu macera dolu hazine avının peşine düşer. Bir süre sonra her şey oyun olmaktan çıkıp acımasız bir rekabete dönüşür. Zira şirket hissedarları ve paragöz oyuncular, hazineye herkesten önce ulaşabilmek ve diğer yarışmacıları saf dışı bırakmak için her şeyi yapmaya hazırdır."