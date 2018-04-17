Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

e-Ticaret platformu Gittigidiyor’un verilerine göre, nisan ayının ilk 10 gününde akıllı bileklik ve bisiklet satışları mart ayına kıyasla yaklaşık 3 kat artış gösterdi. Aynı dönemde spor ayakkabı satışında da yüzde 50’lik artış gerçekleşti. Verilere göre; kullanıcıların bisiklete ayırdığı ortalama bütçe 750 TL oldu. Kadın ve erkek modellerinde spor ayakkabıya ortalama 180, adım sayma özellikli akıllı bilekliklere ise ortalama 100 TL bütçe ayrıldı. Gittigidiyor Ticari Direktörü Bülent Elçin, bahar aylarının gelmesiyle birlikte spor ürünlerinde artış yaşandığını belirterek “Önceki yıllarda gözlemlediğimiz gibi, bu yıl da nisan ayının başlamasıyla spor ürünlerinin satışı hız kazandı. Nisanın ilk 10 günü itibarıyla bisiklet, spor ayakkabı ve akıllı bilekliklere olan rağbet çok ciddi oranlarda arttı” dedi.