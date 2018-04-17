Türk Telekom, projenin devamı olarak az gören çocuklar için “Okulumda Günışığı” projesini başlattı. Proje kapsamında, az gören çocukların bulunduğu temel eğitim okullarında; öğrenci, veli, öğretmen ve yöneticilere “Az Gören Eğitimi” konusunda eğitim verilecek. 2 yıl ve 4 eğitim sezonu boyunca sürecek eğitimler için Türkiye’nin farklı bölgelerinden 11 il ve 50 okul seçildi. Yapılacak teorik ve uygulamalı çalışmalarla, az gören çocukların gelişimleri desteklenerek tamamen görme engelli ve az gören arasındaki farkı gösteren eğitsel uygulamalar yapılacak.
'Günışığı' projesi okullara taşınıyor
17.04.2018 - 03:24 | Son Güncelleme: 17.04.2018 - 03:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türk Telekom, Engelsiz Yaşam Derneği (EYDER) ile sürdürdüğü Günışığı Projesine yeni bir boyut kazandırdı.
Etiketler : günışığı projesi,türk telekom,
556322 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/teknoloji/556322.aspx
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