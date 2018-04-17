Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Telekom, projenin devamı olarak az gören çocuklar için “Okulumda Günışığı” projesini başlattı. Proje kapsamında, az gören çocukların bulunduğu temel eğitim okullarında; öğrenci, veli, öğretmen ve yöneticilere “Az Gören Eğitimi” konusunda eğitim verilecek. 2 yıl ve 4 eğitim sezonu boyunca sürecek eğitimler için Türkiye’nin farklı bölgelerinden 11 il ve 50 okul seçildi. Yapılacak teorik ve uygulamalı çalışmalarla, az gören çocukların gelişimleri desteklenerek tamamen görme engelli ve az gören arasındaki farkı gösteren eğitsel uygulamalar yapılacak.