Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hâlihazırdaki bilgisayarında oyun oynarken zorlanan binlerce genç, performansı ve teknik özellikleri yüksek olan bilgisayarlara yöneldi. Özellikle 3 boyutlu oyunları kaldırabilen kapasitesi güçlü bilgisayarların tercih edilmeye başladığını belirten İstanbul Bilişim Genel Müdürü Levent Menteşe, ‘“Son zamanlarda oyun bilgisayarlarına karşı yoğun bir ilgi var. Önceki dönemlere göre özellikle mart ayından sonra yüksek performanslı ve fonksiyonel oyun bilgisayarlarına yönelim oldukça arttı. Gelişen oyun teknolojisi ve Z kuşağının da etkisiyle 2018 yılın sonunda ülkemizdeki oyun pazarına olan rağbet daha da artacak’’ dedi.